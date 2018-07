ELKANN | «MONDIALE APERTO» CAMILLERI | «SARÒ SEMPRE QUI»

ilgiornale

: #lariachetira Visto che sanno di tutto e di più anche sul mercato mondiale dell'auto, mi meraviglio che Gennaro Mig… - PCacopardi : #lariachetira Visto che sanno di tutto e di più anche sul mercato mondiale dell'auto, mi meraviglio che Gennaro Mig… - CalaminiciM : RT @dantesdv1: #Marchionne un uomo di straordinario valore nel panorama mondiale. Per la sua sostituzione sono stati nominati ben tre manag… - dantesdv1 : #Marchionne un uomo di straordinario valore nel panorama mondiale. Per la sua sostituzione sono stati nominati ben… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Il giorno dopo la grande delusione ferrarista in Germania e in queste ore drammatiche per le condizioni di Marchionne, la Ferrari è già al lavoro. Soprattutto, è già alle prese col proprio futuro. ...