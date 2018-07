Elena Santarelli sotto accusa di nuovo su Instagram | “Non sono depressa e mangio”

dilei

: #ElenaSantarelli contro i taglia e cuci ???? - filadelfo72 : #ElenaSantarelli contro i taglia e cuci ???? -

(Di martedì 24 luglio 2018) Non c’è pace sui social per: la bella showgirl, dopo aver pubblicato una foto in bikini, è stata dita” di essere eccessivamente magra. Ma la sua risposta non si è fatta attendere. Innamoratissima della sua famiglia, lasta facendo i conti dallo scorso novembre con un tumore celebrale che ha colpito il primogenito, Giacomo. E, in tutti questi mesi, non si è mai nascosta: ha parlato della malattia, ha parlato di come lei e il marito Bernardo Corradi la stiano affrontando, ha raccontato delle sue giornate in ospedale. E ha sempre risposto ai commenti che, su, le vengono fatti. Dai suoi fan e dai suoi haters. Di norma, al centro dell’attenzione ci finisce la forma fisica di. La bella romana, nell’ultimo periodo è stata spesso criticata per il suo fisico molto magro, e l’ultima foto da ...