Economia globale in rallentamento | ma per gli investitori non ci saranno problemi

Economia globale verso un rallentamento : Rory Bateman, Head of UK & European Equities di Schroders, spiega che i mercati azionari sono tipicamente abbastanza efficaci nell'anticipare le tendenze dell' Economia sottostante. I cambiamenti repentini nei mercati sono causati da movimenti inaspettati nell'attività economica, che spesso derivano da decisioni politiche inesatte o bolle non identificate ...

Esperti di Economia : 'guerra commerciale danneggia gravemente la catena industriale globale' : Al Forum di Guoshi del 7 luglio, diversi Esperti di economia hanno affermato che la Guerra commerciale s catena ta dagli Usa non sarà in grado di risolvere il problema dello squilibrio e del disavanzo commerciale americano, e che una delle ragioni di ...

Bce - Draghi : 'tra rischi al ribasso su Economia globale aumento minacce protezionismo' : "I rischi al ribasso che incombono sull' economia globale includono l' aumento delle minacce di protezionismo". Lo ha detto Mario Draghi , numero uno della Bce, nel discorso di apertura del forum della Bce delle banche centrali, a Sintra, in ...

Economia globale : una ripresa in discussione? : Per evitare qualsiasi rischio di "panico inflazionistico", la Federal Reserve continuerà a normalizzare la propria politica monetaria, realizzando due ulteriori rialzi dei tassi quest'anno.

Scontri sui dazi e conflitti minano l' Economia globale. La radiografia Ocse segnala un rallentamento progressivo : PRIMAPRESS, - MILANO - Quello che sta accadendo nella lotta dei dazi tra Usa e Cina ma anche tra Usa ed Europa, non è affatto un buon segnale per l'economia globale. Gli ultimi dati dell' Ocse sull'evoluzione del pil nei paesi del G20 e quelli dell'Eurostat sulla produzione industriale nell'Unione europea e nell'Eurozona fanno segnare un ...

OCSE ottimista sull'Economia globale ma PIL Italia visto in rallentamento : Teleborsa, - L'OCSE si conferma ottimista sulla crescita economica globale , anche se non mancano fattori che potrebbero metterla a rischio. Nell'ultimo Economic Outlook l'Organizzazione per la ...