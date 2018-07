“Eccomi qui” Carolyn Smith | lo scatto dall’ospedale preoccupa | cosa è successo

caffeinamagazine

: RT @kikkalenzi: - Amici eccomi qui senza filtri. - Metticeli va'. - EmanuelaSono : RT @kikkalenzi: - Amici eccomi qui senza filtri. - Metticeli va'. - Federicovizo : RT @kikkalenzi: - Amici eccomi qui senza filtri. - Metticeli va'. - PlauraLaura : RT @kikkalenzi: - Amici eccomi qui senza filtri. - Metticeli va'. -

(Di martedì 24 luglio 2018) Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di: la stessa giurata di Ballando con le stelle, infatti, ha informato i fan tramite Instagram dei nuovi sviluppi relativi a, come lo chiama lei, l’intruso, ossia quel fastidioso tumore che sta combattendo ormai da diverso tempo. L’artista sta combattendo da tempo la sua battaglia contro il tumore al seno. Pochi giorni fa, come riporta il sito Fidelity News, avrebbe parlato di una nuova operazione e il momento sembrerebbe arrivato. Da quando ha deciso di raccontare pubblicamente della sua lotta contro il tumore che la affligge ormai da anni,non ha mai smesso di sentirsi in trincea e trae anche dai suoi fan la forza per combattere giornalmente con la malattia. In cambio, la coreografa e danzatrice albionica aggiorna costantemente il suo pubblico sui progressi o gli intoppi che possono capitarle mentre ...