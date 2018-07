Due nuove console da Microsoft | una solo streaming oltre a Xbox Scarlet?

Selinunte - scoperte Due nuove installazioni di culto - : Lo ha rivelato Clemente Marconi, l'archeologo a capo degli scavi nel parco archeologico in provincia di Trapani. Gli elementi raccolti permetteranno di conoscere "progettazione e realizzazione del più ...

Offerte Wind luglio 2018 : arrivano Due nuove promozioni per i clienti con PayPal : Due nuove promozioni Wind per chi attiva l'offerta con PayPal Offerte Wind luglio 2018: arrivano due nuove promozioni per i clienti con PayPal Prosegue granitico il sodalizio commerciale tra Wind e ...

Il Duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...

Istituite Due nuove fermate dell'Atv : Il polo fieristico ceretano è sempre più frequentato, visto che ormai non vi si svolgono solo fiere e spettacoli, ma sono attivi importanti servizi come l'Aggregazione funzionale territoriale , Aft, ...

Wind all’attacco degli operatori virtuali con Due nuove offerte speciali : Wind va decisamente all'attacco degli operatori virtuali, con due offerte dedicate agli attuali clienti Kena Mobile e di altri operatori, con la sola eccezione di PosteMobile. L'articolo Wind all’attacco degli operatori virtuali con due nuove offerte speciali proviene da TuttoAndroid.

Calcio Eccellenza Sora - Due nuove entrate nello staff tecnico : Due nuove entrate nello staff tecnico del Sora Calcio, che si arricchisce ancor di più per la prossima stagione di Eccellenza. Si tratta del secondo allenatore Luca Nardone , ex giocatore di Sora, ...

Aston Martin DB11 - Due nuove serie speciali firmate Q : Il reparto Q dell'Aston Martin ha realizzato due nuove serie speciali basate sulla DB11. La versione coupé della sportiva è stata modificata ispirandosi alle vetture classiche per creare un'edizione limitata di 20 esemplari denominata Classic Driver Edition, mentre dalla Volante è nata una one-off creata in collaborazione con la Henley Royal Regatta, della quale la Casa di Gaydon è partner ufficiale. Open top. Dopo il modello presentato lo ...

Whatsapp - introdotte Due nuove funzioni : broadcast nei gruppi e cambio numero : Le novita' riguardanti i sistemi di messaggistica sono oramai un'abitudine piacevole per gli utenti smartphone [VIDEO]. In particolar modo gli sviluppatori di Whatsapp stanno cercando di implementare al massimo il noto social network, in particolar modo riguardo ai gruppi chat. Ed è proprio dei gruppi chat che parleremo in questo articolo, sopratutto della nuova modalita' broadcast disponibile anche per i gruppi e della possibilita' di informare ...

Intropia by Pompeii e Intropia Sunglasses : Due nuove collezioni per un’estate super chic [GALLERY] : Intropia presenta due nuove esclusive collezioni di accessori SS 2018 la collezione di sneaker Intropia by Pompeii e Intropia Sunglasses Intropia presenta due nuove esclusive collezioni di accessori per l’estate 2018. La prima, Intropia by Pompeii, vede il connubio tra due aziende spagnole d’eccellenza. Intropia, brand di moda che vanta appassionate in tutto il mondo, e Pompeii, brand di sneaker emergente, presentano una collezione in ...

Scandalo nel calcio italiano - Due nuove squadre e 30 calciatori coinvolti. Sospetti anche sull’Inter : deferimenti - retrocessioni e penalizzazioni - è sempre più caos [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più caos per il calcio italiano, situazione delicata e che rischia di portare a nuovi clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane. In particolar modo delicata è la situazione del Chievo, nel mirino plusvalenze fittizie, con il Cesena ceduti giovani fino al 9000% del valore effettivo, entrambi i club sono stati deferiti ma il Cesena è praticamente fallito mentre il Chievo rischia la retrocessione. Nelle ultime ore è ...

Gli smartphone OnePlus riceveranno nuove versioni di Android per Due anni : (Foto: Lorenzo Longhitano) Buone notizie per chi ha messo ultimamente le mani su un dispositivo OnePlus: il gruppo ha comunicato in queste ore, attraverso un intervento sul suo forum online, l’intenzione di mantenere aggiornati i propri telefoni con nuove versioni di Android per un periodo totale di due anni dal loro rilascio. La comunicazione, che assume il valore di un vero e proprio impegno da parte della società, per i telefoni che ...