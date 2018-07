Droga dello stupro | a Milano tre condanne fino a 12 anni

Violentarono una ragazza con la 'Droga dello stupro' - 3 condanne - : Due dei tre uomini accusati di aver abusato di una 22enne in provincia di Monza e Brianza, dovranno scontare una pena di 12 anni; il terzo 8 anni e 6 mesi. La corte ha riconosciuto l'aggravante dell'...

Milano - Droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Milano - 22enne violentata con la Droga dello stupro in un drink : il pm chiede 3 condanne fino a 14 anni : Non possono essere concesse le attenuanti generiche «perché sarebbe un insulto» per la vittima e anzi deve essere applicata al reato di violenza sessuale di gruppo anche l'aggravante della «...

Milano - Droga dello stupro. Gli accusati : «Non abbiamo dato niente a nessuno» : Uno ha detto di «avere la coscienza pulita» e tutti hanno negato di avere messo la cosiddetta `droga dello stupro´ nel drink bevuto in un locale di Milano da una ragazza uscita con loro, per poi ...

Turista violentata in hotel : altri casi con Droga dello stupro in Costiera : 'Quello di Meta non è l'unico caso. Quanti ce ne sono? Qui arrivano diverse denunce simili'. Sandro Pennasilico, procuratore di Torre Annunziata, conferma che la violenza di gruppo ai danni di una ...