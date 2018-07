Dragon Ball FighterZ | Goku e Vegeta base si uniscono al roster

Uscita La Crack Per Dragon Ball FighterZ : Su internet arriva la Crack per DRAGON BALL FighterZ: ecco dove. Dove scaricare e come installare DRAGON BALL FighterZ con la Crack Crack Per DRAGON BALL FighterZ Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco DRAGON BALL FighterZ. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a DRAGON […]

Uscita La Crack Per Dragon Ball FighterZ : Su internet arriva la Crack per DRAGON BALL FighterZ: ecco dove. Dove scaricare e come installare DRAGON BALL FighterZ con la Crack Crack Per DRAGON BALL FighterZ Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco DRAGON BALL FighterZ. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a DRAGON […]

Uscita La Crack Per Dragon Ball FighterZ : Su internet arriva la Crack per DRAGON BALL FighterZ: ecco dove. Dove scaricare e come installare DRAGON BALL FighterZ con la Crack Crack Per DRAGON BALL FighterZ Ci siamo: è arrivata sul web la Crack per attivare in modo illegale il gioco DRAGON BALL FighterZ. Da oggi tutti gli utenti che vogliono giocare a DRAGON […]

Bandai Namco presenta un toneo mondiale per Dragon Ball FighterZ : Con un comunicato ufficiale inviato oggi Bandai Namco ha voluto rendere noti i dettagli del Dragon Ball FighterZ World Tour, un torneo eSport su scala globale realizzato in partnership con Twitch che ne trasmetterà gli incontri.La tappa inaugurale del Dragon Ball FighterZ World Tour si svolgerà nell'ambito del CEO Fighting Game Championships che si terrà dal 29 giugno al 1 luglio a Daytona Beach, Florida. Come torneo mondiale, il Dragon Ball ...

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch arriva in Italia a settembre : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato che Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch sarà disponibile in Italia dal 27 settembre (dal 28 la versione digitale). Tutti i personaggi extra già rilasciati sulle altre piattaforme saranno disponibili per l'acquisto dal day one.Inoltre, i giocatori che prenoteranno il titolo saranno ricompensati con due regali: l'accesso immediato a Goku e Vegeta SSGSS e la versione giapponese del classico per ...

Super Dragon Ball Heroes - il trailer del nuovo anime! : Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T16:10:10+00:00 ROMA – Goku & co ritornano nel primo teaser trailer di Super Dragon Ball Heroes, il nuovo anime del franchise di Dragon Ball. Ispirata all’omonimo titolo videoludico del Nintendo 3DS, la serie sarà incentrata sull’arco narrativo “Universe Mission – Prison Planet”. Il primo episodio sarà presentato in anteprima il 1° […] L'articolo Super Dragon Ball Heroes, il trailer del nuovo anime! ...

Un video mette a confronto le versioni Switch e PS4 di Dragon Ball FighterZ : Come probabilmente saprete, pochi giorni fa Bandai Namco ha ufficializzato l'annuncio della versione Nintendo Switch dell'apprezzato picchiaduro di Arc System Works, Dragon Ball FighterZ.Il gioco è già disponibile su altre piattaforme, mentre l'arrivo sull'ibrida è in programma entro questo 2018. Per ingannare l'attesa, ecco spuntare un interessante video, pubblicato dal canale YouTube Nintendo World Report TV, che mette a confronto Dragon Ball ...

E3 2018 : la versione Nintendo Switch di Dragon Ball FighterZ si mostra in un video gameplay : Durante la live coverage E3 2018 su Twitch, Bandai Namco ha mostrato un filmato di gameplay davvero affascinante di Dragon Ball FighterZ tratto dalla versione Nintendo Switch.Come segnala Dualshockers, sappiamo che il gioco gira a 60 frame al secondo sulla console di Nintendo, dato che Arc System Works voleva mantenere intatta la sensazione del gameplay visto su altre piattaforme.Bandai Namco ha come obiettivo quello di rilasciare patch e ...

Il nuovo video di Jump Force mostra in azione i protagonisti di Naruto - Dragon Ball e One Piece : Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer relativo all'attesissimo Jump Force.Come riporta Dualshockers il video mostra vari personaggi provenienti dal mondo di Dragon Ball, One Piece e Naruto del calibro di Zoro, Sasuke, Goku, Frieza, Naruto, e Luffy. Il filmato si focalizza sulle velocissime mosse che i personaggi sono in grado di effettuare, gli effetti inseriti dai ragazzi di Spike Chunsoft rendono il tutto molto spettacolare.E' stato ...

Dragon Ball FighterZ è in arrivo anche su Nintendo Switch : Bandai Namco Entertainment Europe porterà Dragon Ball FighterZ su Nintendo Switch. Il picchiaduro anime che combina le tradizionali dinamiche di un picchiaduro 2,5D con il popolare universo di Dragon Ball, arriverà anche sull'ibrida.Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch è sviluppato da Arc System Works, un celebre team giapponese specializzato nello sviluppo di picchiaduro 2D. Con Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, ora il team di ...

Mondiali Russia 2018 - Nagatomo imita Goku di Dragon Ball : mima l'onda energetica : La situazione contrattuale non è ancora chiara per Yuto Nagatomo, visto che il Galatasaray sta ancora trattando con l'Inter per riscattarne il cartellino, dopo cinque mesi giocati a buoni livelli a ...

E3 2018 : Jump Force : il picchiaduro crossover tra Dragon Ball - Naruto - One Piece e Death Note si mostra in un video gameplay : Nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft, sono stati fatti numerosi annunci, tra i giochi protagonisti va sicuramente segnalato il picchiaduro crossover tra Dragon Ball, Naruto, One Piece e Death Note, Jump Force.Dopo il trailer di annuncio, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo ammirare 3:36 minuti di video gameplay pubblicati da Bandai Namco Entertainment Asia e, nello specifico, possiamo dare un sguardo a Monkey D. Luffy, Goku ...

E3 2018 : presentato Jump Force - un crossover di Dragonball - Naruto - One Piece e Death Note : Alla conferenza Microsoft di stanotte sul palco è salito Jump Force con un nuovo trailer, ma prima di visualizzarlo forse è meglio chiarire di cosa si tratta.Il nome infatti non dice poi molto, anche se la parola Jump potrebbe richiamare la famosa testata fumettistica giapponese. Ebbene Jump Force è un picchiaduro mashup all-star di Dragon Ball Z, Naruto, Death Note e One Piece. Se vi siete mai domandati almeno una volta quale chi tra Goku, ...

Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1 : Indietro 8 giugno 2018 2018-06-08T16:35:37+00:00 ROMA – In attesa dei nuovi episodi, Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1.La serie partirà dalla prima puntata e si inserirà nel palinsesto mattutino, dal lunedì al venerdì alle 9.00. Dragon Ball Super “Dragon Ball Super” è firmato da Akira Toriyama, l’ideatore del manga originale. È, inoltre, […] L'articolo Dragon Ball Super torna in replica su Italia 1 proviene da NewsGo.