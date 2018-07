Dove siete? Perché vi nascondete? Rompiamo il silenzio contro la menzogna

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) "? Perché vi? Amici cari, scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi, attori, sceneggiatori, produttori, ballerini, medici, cuochi, stilisti, youtuber, oggi non possiamo permetterci più di essere solo questo. Oggi le persone pubbliche, tutte le persone pubbliche, chiunque abbia la possibilità di parlare a una comunità deve sentire ilre di prendere posizione". Roberto Saviano - in un intervento sul sito di Repubblica - si rivolge a chi ha voce perché prenda posizione, "oggi tacere significa dire: quello che sta accadendo mi sta bene".Il suo è un appello e insieme una sfida: "Quello che nessuno ha il coraggio di dire è che spesso si tace per non essere divisivi, perché si teme che arrivino meno proposte, meno progetti", ma non si può più "assecondare chi ...