Dopo 40 anni è ancora Halloween Jamie Lee Curtis ' Dalla parte delle vittime' - Cinema

Malaria - approvato un nuovo farmaco Dopo oltre 60 anni : ... un trattamento contro la Malaria ricorrente Buone notizie in arrivo nell'ambito della lotta contro la Malaria , malattia che colpisce ogni anno 8 milioni e mezzi di persone in tutto il mondo e ...

Paul MacCartney : il cantante torna all'iconica Abbey Road Dopo 40 anni : Il passaggio pedonale raffigurato nella copertina è diventato una vera e propria attrazione turistica e da più di quarant'anni riceve centinaia di visitatori di tutto il mondo ogni giorno . ...

Il depuratore di punta Gradelle inaugurato Dopo 12 anni di attesa : VICO EQUENSE - 'Le nuove bandiere blu assegnate quest'anno alla costiera sorrentina sono il risultato dell'entrata in funzione del depuratore di punta Gradelle, attivo già dall'estate 2017. La scorsa ...

Raggi : Tram Porta Maggiore - Dopo 35 anni binari saranno sostituiti : Roma – “dopo 35 anni saranno sostituiti i binari dei Tram a Porta Maggiore. Finalmente si interviene in modo serio per migliorare un nodo strategico e centrale di Roma frequentato, ogni giorno, da migliaia e migliaia di utenti del trasporto pubblico locale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. Si tratta, aggiunge, “di un’attivita’ straordinaria di manutenzione che non accadeva dagli anni ...

F1 – Hamilton favorito al titolo mondiale : Dopo la vittoria di Lewis ad Hockenheim le quote del britannico volano : dopo la vittoria di Lewis Hamilton nel Gp di Germania, cambiano le quote per il favorito alla vittoria del titolo mondiale piloti di Formula Uno Domenica da dimenticare per Sebastian Vettel che ha visto sfumare, a pochi giri dalla fine, la vittoria nel Gp di Germania, finendo con la sua Ferrari contro le barriere. A trionfare è stato Lewis Hamilton, protagonista di una rimonta dalla settima fila, e che con questo successo si riprende la ...

Ilaria D’Amico dice addio a Sky Calcio Show Dopo 15 anni - la giornalista passa alla Champions League : dopo 15 anni a Sky Calcio Show, Ilaria D’Amico passa al programma dedicato alla Champions League della piattaforma televisiva insieme ad un favoloso dream team La Champions sarà la nuova casa di Ilaria D’Amico, che lascia Sky Calcio Show dopo 15 anni e sarà affiancata in questa nuova avventura da un vero e proprio dream team: oltre ad Alessandro Costacurta ci sarà infatti anche Pirlo, new entry nella squadra dei talent, che si ...

Somalia - bambina di 10 anni muore Dopo una infibulazione. Il padre : 'E' la nostra tradizione' : morta per un'emorragia dopo aver subito una mutilazione genitale femminile. È quanto accaduto in Somalia a una bambina di 10 anni . Secondo una ong locale, Galkayo education center for peace and ...

Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show Dopo 15 anni : al suo posto arriva Alessandro Bonan : dopo 15 anni, Ilaria D’Amico lascia Sky Calcio Show. Dalla prossima stagione, a condurre il programma domenicale dedicato alle partite della Serie A ci sarà infatti Alessandro Bonan. L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti Sky. Il giornalista toscano, ora in onda con Calciomercato l’Originale, farà il suo esordio il 19 agosto, quando il campionato riprenderà dopo la pausa estiva. Bonan aveva già preso il ...

Giovanni Maria Flick : "Preoccupato per le parole di Casaleggio. Dopo il Parlamento supereremo anche la Costituzione?" : "Casaleggio mi lascia un po' perplesso". Parla da "uomo di legge e soprattutto di Costituzione" il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick per dare una valutazione complessiva dell'intervista di Davide Casaleggio a La Verità in cui si preconizza, superata la democrazia rappresentativa, pur "tra qualche lustro" anche il superamento del Parlamento."Sono perplesso", continua Flick, "perché non ci trovo nessuna traccia ...

Pagamenti lumaca : fatture saldate Dopo anni mettono in ginocchio imprese e cooperative : Al Centro-Sud si superano anche i 24 mesi di ritardo, contro una media italiana di 46 giorni. Il dato emerge da uno studio condotto da Uecoop su dati Mef CAMPOBASSO. Con ritardi record che arrivano ...

Antonella Clerici lascia Roma Dopo 28 anni : "Mi ha dato moltissimo" : Ho vissuto 28 anni a Roma, una città che mi ha dato moltissimo: la mia bimba, tanti amici, una splendida carriera. Finita l’estate non tornerò nella mia casa. E nell’ultima notte da “Romana” penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta. Sorrido. Grazie Roma, per tutto.Questo il messaggio postato sui social da Antonella Clerici per dire addio a Roma. La conduttrice, infatti, da qualche ora si è ufficialmente trasferita a ...

Dopo più di 60 anni - un nuovo farmaco contro la malaria ricorrente : (foto: Pixabay) Otto milioni e mezzo di persone al mondo, ogni anno, contraggono di malaria, una malattia che ancora tiene sotto scacco metà della popolazione globale, a rischio di ammalarsi. Questa malattia è causata da parassiti del genere Plasmodium (classe in cui rientrano 4 specie), di cui una specie, chiamata Plasmodium vivax, determina una forma di malaria ricorrente. contro questa forma, oggi, arriva un nuovo farmaco, appena approvato ...