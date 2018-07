Dl Dignità | precari Nestlè Benevento | noi prime vittime senza lavoro

Decreto Dignità - l’eccellenza della ricerca italiana non ha bisogno di altri precari : di Arsi* L’Italia è il paese dove la ricerca è considerata un privilegio e non un lavoro, dove la precarietà è sinonimo di “flessibilità”. Questa visione è stata esplicitata nuovamente in un articolo pubblicato pochi giorni fa sul Corriere della Sera in cui i direttori scientifici di due Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico italiani (Irccs) hanno espresso i loro “timori e perplessità” sulle nuove norme previste nel Decreto Dignità ...

Decreto Dignità : non si combatte così il precariato : Rappresentano un segnale pericoloso di politica anti-industria e anti-impresa per grandi, piccole e medie imprese e lavoratori che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nel sistema Italia. ...

La piaga del lavoro precario non guarirà col decreto Dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...

Dl Dignità - Boccia (pd) : “Emendamento Lepri? Un errore - bisogna parlare con precari e senza lavoro che hanno votato M5s” : Francesco Boccia ha chiesto il ritiro dell’emendamento Lepri alla riunione della direzione del Pd: “Voglio parlare con gli elettori precari, senza lavoro, pensionati senza certezze che hanno votato non casualmente i 5 stelle. Con Casaleggio non ho nulla da condividere. Con la vedovanza non si va da nessuna parte. Ricordiamo agli italiani che non ci hanno capito. Dobbiamo imparare dai nostri errori. Il decreto Dignità ci sfida sul ...

Il grido dei precari Nestlè : 'Dl Dignità - noi le prime vittime' : Hanno perso il lavoro proprio per la legge che s'impone di debellare il precariato. Tra l'altro in un'industria florida - la Nestlé di Benevento - che sta per diventare l'hub della pizza surgelata ...

Decreto Dignità - Damiano : “Waterloo del precariato? Una bufala. Di Maio mi ha copiato - Pd dalla parte dei lavoratori” : “Quando il M5s afferma che questo Decreto è la Waterloo della precarietà dice una bufala. La vera lotta si fa facendo costare meno il lavoro a tempo indeterminato”. Sono le parole di Cesare Damiano, esponente del Pd ed ex sindacalista, prima della riunione della direzione del Partito democratico: “Di Maio mi ha copiato. Avevo presentato un emendamento, lo scorso anno, che dice la stessa cosa di Di Maio, che mi ha copiato. Il ...

Voucher e precari della scuola. Di Maio presenta il "decreto Dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Dl Dignità - arriva la norma che salva i precari della scuola : C'è anche una norma che salva i precari di lungo corso della scuola nel dl dignità. Un emendamento cancella infatti il limite di 36 mesi per le supplenze introdotto con la Buona scuola: oltre quel ...

L'ultimo pasticcio del Decreto Dignità : era "necessario e urgente" ma ora la stretta sui contratti precari viene rinviata a ottobre : Il pacchetto emendamenti presentato da Movimento 5 Stelle e Lega fotografa l'ennesimo passo falso nell'accidentato iter del Decreto Dignità. Lasciati alle spalle i ritardi nella presentazione del provvedimento in Cdm e gli imbarazzi per i fantomatici 8mila posti di lavoro in meno all'anno inseriti nella relazione tecnica, le modifiche che la maggioranza intende apportare nella legge di conversione del Dl 87/2018 sono un boomerang per chi, ...

Decreto Dignità in Parlamento : temi principali precari e imprese delocalizzate : Il Decreto dignità è stato firmato dal presidente della Repubblica, tante novità sono contenute in esso solo per citarne alcune: più tasse sul gioco d'azzardo, incentivi per le aziende con contratti stabili, multe alle imprese che delocalizzano. Un altro positivo risultato dei pentastellati, che però la sinistra demonizza, ma che sembra in prima analisi portare tanti cambiamenti positivi per i lavoratori. Decreto dignità passa alla Camera Il ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Non voglio licenziare ma ridurre il precariato” e su Boeri : “Valuteremo al momento del rinnovo” : Di Maio sul ‘caso Boeri‘ afferma al termine del pranzo con gli ambasciatori dell’Unione Europea che: “La legge non ci consente di rimuoverlo, quando ci sarà il rinnovo a fine anno (in verità il mandato del Presidente scade a Febbraio 2019, ndr), ovviamente si valuteranno le decisioni da prendere. Io non ci sto – afferma Di Maio – a far passare questo come un Decreto che vuole licenziare le persone. Io ...

Decreto Dignità - ecco quali sono i rischi : aumento di precariato e lavoro nero : Il primo Decreto del Governo giallo-verde sta apportando notevoli modifiche nel mondo del giuslavoro italiano. Ma queste risultano essere potenzialmente rischiose per il mercato del lavoro. Il Decreto dignità interverrà infatti in maniera sensibile sui contratti a termine, con un ...

Lavoro : Gentiloni - dl Dignità? migliaia da precari a disoccupati : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “Da oggi in vigore il primo #Decreto del nuovo Governo. migliaia di lavoratori a termine passeranno da precari a disoccupati. E la chiamano dignità”. Lo scrive su twitter l’ex-premier Paolo Gentiloni del Pd. L'articolo Lavoro: Gentiloni, dl Dignità? migliaia da precari a disoccupati sembra essere il primo su SPORTFAIR.