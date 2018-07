Dl Dignità | Malpezzi Pd vs Donato Eurexit | “Emendamenti? E’ democrazia o siamo siamo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 luglio 2018) Confronto vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la senatrice del Pd, Simona, e Francesca, ex candidata della Lega alle Europee e presidente dell’associazione. La polemica verte sul decreto di, sul qualeesprime commenti positivi: “Credo che la direzione presa sia quella giusta, cioè quella di ridurre il precariato, fissando delle regole più rigide per il rinnovo dei contratti a termine e stabilendo un tetto massimo per gli stessi contratti a termine. Positivo anche l’aumento degli indennizzi in caso di licenziamento. Su quest’ultimo punto paradossalmente il Pd, cioè la sinistra, ha presentato un emendamento che invece va a ridurre i risarcimenti. E questo” – continua – “va contro lo spirito che dovrebbe appartenere alla politica di sinistra, cioè quella di tutela del lavoro dipendente. Il ...