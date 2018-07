Dl dignità in discussione in commissione Confindustria all' attacco

Forza Italia contro il dl dignità. Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Forza Italia contro il dl dignità : "Crea disoccupazione". Ma l'alleanza con la Lega nelle Regioni non è in discussione : In una conferenza stampa Forza Italia ha presentato gli emendamenti al Dl Dignità. "È tutta pubblicità ingannevole, sono tutte balle - ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato -. Vogliono persino rubare i risparmi degli Italiani per fare il reddito di cittadinanza. La nostra risposta è no. Noi sappiamo che il decreto sarà blindato alla Camera, metteranno la fiducia non ci sarà dibattito, la nostra unica possibilità di cambiarlo è quindi ...

Decreto dignità - inizio discussione a Montecitorio dal 24 luglio. Pd e Fi : “Talmente urgente che non si trova il testo” : Il Decreto dignità arriverà in Aula a Montecitorio il 24 luglio e le votazioni saranno il 25 e il 26. Mentre si attende la versione definitiva del testo approvato dal cdm il 2 luglio scorso e che, fanno sapere fonti del governo, sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore, la capigruppo della Camera ha già fissato l’inizio della discussione in Parlamento. Dal momento della pubblicazione, l’assemblea avrà 60 giorni di ...