Dl dignità | Delrio | Di Maio strumentalizza | imprese già licenziano

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos) – A proposito dell’emendamento sulle tutele risarcitorie per i lavoratori ingiustamente licenziati, il ministro del Lavoro, Luigi Di, ha compiuto “un’operazione strumentale. Il vero tema di oggi è uno e uno solo: lestanno già licenziando da quando entrato in vigore questo decreto, questo è il vero tema che ci preoccupa”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano.“Da quando è entrato in vigore questo decreto -prosegue l’esponente Dem- le famiglie pagano di più per il lavoro di cura, lepagano di più per tutta una serie di tasse che sono state emesse. L’unico modo per evitare la precarietà è aiutare il lavoro a tempo indeterminato a costare meno. E’ una ricetta semplice, a portata di mano. Noi abbiamo discusso a lungo di tutte le cose che possiamo suggerire per ...