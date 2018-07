Dl Dignità | Boccia pd | “Emendamento Lepri? Un errore | bisogna parlare con precari e

Dl Dignità - bocciati 180 emendamenti. Stop anche alla riduzione della tassa sulle e-cig : MILANO - Circa 180 emendamenti al decreto dignità su 850 non superano il vaglio di ammissibilità nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Tra questi, anche la proposta a firma Lega a favore ...

Decreto Dignità - Boccia : “Da Di Maio parole ingenerose. Condividiamo fini ma critichiamo strumenti” : “Sono parole ingenerose, è meglio restare sui fatti ed evitare polemiche gratuite. Abbiamo detto che Condividiamo i fini del governo di ridurre l’uso dei contratti a termine con alcune proposte che abbiamo indicato molto chiaramente. critichiamo strumenti e non governi e ci aspetteremmo dal governo del Paese la stessa cosa nei nostri confronti”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, alla presentazione del libro ...

Decreto Dignità - Di Maio non sorride : Confindustria boccia la misura - stime peggiori di quelle dell'Inps : Altro duro attacco ricevuto da Di Maio sul Decreto dignità da parte di Confindustria. Marcella Panucci, direttore generale dell'associazione degli industriali italiani, presente oggi in audizioni ...

Dl Dignità - Boccia (Confindustria) : “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. Previsione Inps? Mi pare eccessiva” : “Condividiamo i fini, non le modalità. Ridurre la durata massima dei contratti a termine potrebbe favorire il turnover delle persone”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, parlando del del Dignità nel corso di un faccia a faccia con il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio a Bersaglio mobile, su La7 L'articolo Dl Dignità, Boccia (Confindustria): “Condividiamo i fini ma non gli strumenti. ...

Decreto Dignità - Luigi Di Maio contro Vincenzo Boccia (Confindustria) : “Inseriremo incentivi per i contratti a tempo indeterminato” : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio si è confrontato con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia sul Decreto dignità. Rispetto ai contratti a termine, Di Maio ha dichiarato che saranno previsti degli incentivi per le stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato ma il presidente Boccia ha criticato il ritorno delle causali perché potrebbero provocare problemi e portare all'ingolfamento dei tribunali del lavoro.Continua a leggere

Boccia : il decreto Dignità va corretto : 15.28 Confindustria chiede di "correggere e migliorare in Parlamento" il decreto Dignità. Il presidente degli industriali Boccia afferma che del decreto si "condivide il fine della lotta alla precarietà e delocalizzazione selvaggia ma non gli strumenti" utilizzati. Sono strumenti, spiega,che "non aiutano questo percorso ma anzi lo depotenziano e mettono ansia all'interno del mercato". Plauso all' intervento del ministro Tria all'Abi sui conti ...

"Un male per le imprese" - Berlusconi boccia decreto Dignità : "Sono molto preoccupato", il decreto dignità "è certamente un male per le imprese, per i lavoratori, per l'occupazione, per i veri e propri drammi sociali che l'Italia deve affrontare" . Lo scrive l'...

Berlusconi : "Dl Dignità contro le imprese"/ Cav boccia Di Maio : "In Italia più sfruttati e più disoccupati" : Berlusconi: "Dl dignità contro le imprese", il leader di Forza Italia si scaglia contro la proposta di Luigi Di Maio, "in Italia più disoccupati e più sfruttati"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:20:00 GMT)

Berlusconi boccia dl Dignità : un male per imprese e lavoratori : Roma, 8 lug., askanews, - 'Sono molto preoccupato. Con il cosiddetto decreto dignità il governo Conte-Di Maio-Salvini ha mostrato il suo vero volto. Questo forse è un bene, perchè apre gli occhi a ...

Decreto Dignità bocciato da imprenditori e giovani : Il sondaggio: ma le nuove norme piacciono alla metà degli italiani EDITORIALE / Il lavoro ingessato - di PAOLO GIACOMIN

Lavoro : Boccia - comprendiamo fini dl Dignità ma strumenti sbagliati : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Noi comprendiamo i fini del decreto Dignità: evitare le delocalizzazioni selvagge e ridurre le dimensioni della precarietà. Critichiamo gli strumenti che sono stati individuati”. A sottolinearlo il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in un’intervista a ‘La Repubblica’. Non c’è “nessuna marcia indietro”, puntualizza Boccia nel giudizio espresso dalle ...

Friuli - le imprese contro il governo : "Bocciamo il decreto Dignità" : 'Se lo scopo è quello di favorire l' occupazione , non ci siamo. Anzi, il rischio è di ottenere l'effetto opposto'. Così la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, ha commentato le ...

DECRETO Dignità - DI MAIO : “CONTRO JOBS ACT - PRO IMPRESE/ Ultime notizie : Confindustria boccia il testo : Ultime notizie sul DECRETO DIGNITÀ: Di MAIO e il premier Conte, "colpo mortale a JOBS Act e burocrazia". Tutte le norme e i contenuti del provvedimento: lotta contro pubblicità scommesse(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:20:00 GMT)