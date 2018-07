Djokovic non collabora più con il guru Pepe Imaz | decisiva la volontà di coach Vajda

Todd Martin non ha dubbi : “Federer e Nadal hanno vinto tanto solo per l’assenza di Djokovic” : Il dominio di Federer e Nadal negli ultimi Slam è dovuto all’assenza di Djokovic? Todd Martin ne è convinto e Wimbledon ne sarebbe la prova Negli ultimi mesi il mondo del tennis, particolarmente i tornei più importanti, sono stati monopolizzati dal duo Nadal–Federer. Da inizio 2017, i primi due tennisti del ranking si sono divisi praticamente ogni Slam, con il solo Novak Djokovic a spezzarne il dominio a Wimbledon. L’ex ...

Rafael Nadal : 'Non posso dire che la mia rivalità con Djokovic è grandiosa' : 'Non posso analizzarla perché sono parte di questa rivalità' , ha affermato il numero uno del mondo. 'Immagina se venissi qui e dicessi che è fantastica per il tennis. Sarebbe molto arrogante da ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato ai vertici anche senza la versione RoboNole - ma la finale con Kevin Anderson non è stata bellissima : Chiariamo subito il concetto: Novak Djokovic questo Slam se l’è meritato perché, pur essendo ancora parente piuttosto lontano del RoboNole che tutto spianava e tutti scotennava, ha fatto valere la propria forza nei momenti necessari del torneo. Non gli è servito dover dimostrare di esser più forte dell’intero pianeta; gli è bastato essere più pronto di sette giocatori, quelli che si è trovato di fronte fino alla finale, con Kevin ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic torna campione! Non basta l’orgoglio a Kevin Anderson : Signori, Novak Djokovic è tornato nel tennis che conta. E finalmente, aggiungiamo. Sono passati oltre due anni dal trionfo al Roland Garros, con cui il serbo chiudeva l’impresa della vita, detenendo contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, e iniziava una lenta discesa verso gli inferi. Quel viaggio si è concluso oggi con la vittoria dei Championships, chiusura perfetta di due settimane che ci hanno riconsegnato uno dei giocatori più ...

Wimbledon 2018 - Novak Djokovic : “E’ stato un periodo molto difficile. Non c’è un favorito per la finale” : “Queste sono le partite per cui cominci a giocare e per cui vivi“. Con queste parole, rotte anche da un po’ d’emozione, che Novak Djokovic accoglie la vittoria nella sfida in “due atti” contro il numero uno del mondo Rafael Nadal, in un match durato complessivamente 5 ore e 14 minuti di partita, centrando la Finale di Wimbledon. C’era da aspettarselo, tra Nole e Rafa è sempre così ed il 52° episodio ...

Wimbledon – Djokovic vs Nadal si giocherà col tetto chiuso? È una regola ‘non scritta’ : dipende da… Nole : Il recupero della seconda sfida delle semifinali di Wimbledon fra Djokovic e Nadal si giocherà ancora con il tetto chiuso, nonostante non sia necessario: il motivo è legato ad una ‘regola non scritta’ Dopo la maratona fra Anderson e Isner andata in scena per quasi 7 ore, nell’intero pomeriggio di ieri, Djokovic e Nadal sapevano che la loro sfida si sarebbe dovuta concludere nella giornata di sabato, a causa dello stop ...

Boris Becker non le manda a dire : “Federer? Il suo 2017 favorito dagli infortuni di Djokovic e Murray. Senza di loro…” : Le vittorie ottenute da Roger Federer negli ultimi 18 mesi sono state agevolate dagli infortuni di Djokovic e Murray? L’analisi di Boris Becker La sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon sembra aver compromesso la stagione di Roger Federer. Il campione svizzero si era preparato a dovere per lo Slam britannico, saltando per il secondo anno di fila la stagione sul rosso e il Roland Garros. Obiettivo fallito: un Kevin Anderson in ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (5 luglio) : Nadal non brilla - Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del ...

Wimbledon 2018 : Nadal e Djokovic non sbagliano. Fuori a sorpresa Cilic : Prosegue senza intoppi la corsa di Rafa Nadal a Wimbledon . Il maiorchino, seconda testa di serie del seeding e numero 1 del mondo, ha battuto nel secondo turno 6-4, 6-3, 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin , numero 77 del ranking. Lo spagnolo non ha certo giocato il suo miglior tennis, chiudendo la pratica in due ore e 23' di ...

WIMBLEDON - Djokovic non suda nemmeno - fantastico Berrettini : A dire il vero il test odierno non può considerarsi troppo indicativo, visto che l'ex numero uno al mondo ha impiegato appena un'ora e trentasei minuti per regolare l'americano Tennys Sandgren sul ...

Wimbledon – Novak Djokovic si chiama fuori dal lotto dei favoriti : “chi vincerà? Non solo Federer…” : Wimbledon è ormai alle porte e Novak Djokovic ha stilato la lista dei favoriti per la vittoria finale dello Slam britannico La finale del Queen’s sembrava il momento giusto per ritornare a vincere, dopo un lungo periodo di stop e delusioni, ma Marin Cilic non è stato dello stesso avviso. Oltre alla caratura dell’avversario, sulla quale non si discute, bisogna prendere in considerazione anche l’attuale stato di forma di Novak ...

Tennis – Atp Halle : Djokovic vola senza problemi ai quarti - Dimitrov non crea grattacapi al serbo : Il serbo supera senza patemi Dimitrov negli ottavi del torneo ATP di Halle, il bulgaro si arrende in due set conclusi con il punteggio di 6-4 6-1 Il tre volte campione di Wimbledon Novak Djokovic si qualifica agevolmente ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s di Londra (erba, montepremi 1.983.595 euro). Il serbo, numero 22 del mondo, supera il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il ...