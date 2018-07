Dissesto idrogeologico | a rischio il 91% dei Comuni italiani

Maltempo - Dissesto idrogeologico in Abruzzo : ok a 4 interventi per 15 milioni : Sono stati presentati oggi a Pescara i primi quattro interventi per un importo di 15 milioni di euro, previsti nel piano (di 39 progetti) programmato per ridurre il dissesto idrogeologico nell’area del sisma 2016/2017. Sono interventi pianificati, in particolare, per i dissesti dell’Abruzzo che costituiscono pericolo nei centri abitati. I Comuni beneficiari sono Campli (località Castelnuovo, 5.950.000 euro), Civitella del Tronto ...