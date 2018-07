Direttiva Salvini su migranti : tagliati costi accoglienza/ “Da 35 a 25 euro a giorno” : Ue “paghiamo chi salva” : migranti, Direttiva Salvini dopo accordo Viminale-Anac: tagliati i costi dell'accoglienza. "Da 35 a 25 euro al giorno, lotta alle speculazioni": Ue, "paghiamo Stati che salvano"(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Come cambierà l'accoglienza dei migranti dopo la Direttiva voluta da Salvini : Differenti modalità di assistenza per i richiedenti asilo e razionalizzazione della spesa. Sono questi gli obiettivi della direttiva firmata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha voluto ridefinire il modello vigente di accoglienza dei migranti, nell'ottica di ottimizzare i servizi e contenerne i costi. Il nuovo modello prevede una differenziazione di servizi offerti in relazione alle fasi dell'accoglienza dei ...

Sicurezza : Zaia - bene Salvini con Direttiva su manifestazioni pubbliche : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Va dato atto al ministro Salvini di aver dato ascolto alle richieste rispetto a disposizioni che avrebbero messo a rischio centinaio di sagre e di piccole manifestazioni pubbliche, ma importanti per l’identità dei territori in cui si svolgono”. Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime così il proprio apprezzamento per la direttiva diramata questa mattina dal ministero ...

"Sensibilizzare su donazioni". Salvini invia Direttiva ai prefetti : Donare il sangue prima di partire per le vacanze. È questo l'invito dell'Avis (Associazione volontari italiani del sangue) per far fronte all'emergenza sangue in estate. L'iniziativa è stata raccolta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Sono un donatore - ha detto Salvini - e credo che donare il sangue sia il gesto di solidarietà umana più generoso. Per questo motivo ho indirizzato a tutti i prefetti una direttiva volta a sensibilizzare i ...

CIRCOLARE MIGRANTI - Direttiva Salvini SULLA CONCESSIONE DIRITTO D'ASILO/ "Limitare abuso su rifugiati veri" : CIRCOLARE MIGRANTI, DIRETTIVA SALVINI SULLA CONCESSIONE DIRITTO D'ASILO. Il ministro dell'Interno sottolinea: "darne solo a chi ha DIRITTO"

Migranti - arriva la Direttiva-Salvini : stretta sulla protezione umanitaria : arriva la stretta sui rifugiati. La direttiva del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata firmata ieri (si veda IlSole24Ore del 20 giugno) e diramata a tutti i prefetti, i...

Spiagge sicure - Salvini copia Alfano : Direttiva ai prefetti contro gli ambulanti e poco altro : Le anticipazioni del piano "Spiagge sicure" di Matteo Salvini: una direttiva ai prefetti e una richiesta alla Guardia di Finanza perché intensifichi i controlli sulle Spiagge italiane. Nessun provvedimento normativo "speciale" e niente fondi aggiuntivi per le attività di "sicurezza": si spera nella "buona volontà" di Sindaci e vigili urbani.Continua a leggere