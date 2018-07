Di Maio ' scarica' il deputato M5s velista Mura | Avrebbe già dovuto dimettersi

Decreto Dignità - Di Maio scarica Confindustria : ‘Non possiamo più fidarci’ : Il Decreto Dignita' [VIDEO] del governo Conte, voluto fortissimamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è sbarcato da poche ore in parlamento. L’iter per la sua definitiva conversione in legge dello Stato è iniziato questa mattina con l’audizione, davanti alle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, del direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Gli Industriali, o i ‘padroni’ come ancora li chiama ...

Di Maio e Tria fanno squadra e scaricano sull'Inps. Boeri : negazionismo economico - : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria fanno squadra sul decreto Dignità e replicano alla bufera che si è scatenata sulla stima inserita nel testo con la quale si prevede la perdita di 8mila posti di lavoro l'anno ...

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella e scarica Salvini : 'Se il ministro Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega nulla. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della Repubblica si sia sbloccata la storia'. E così che tra Luigi Di ...

Maiolati : discarica - l'Amministrazione fa chiarezza 'Non sono previsti nè ipotizzati ulteriori ampliamenti : 'La politica deve essere altra cosa dalle aule dei tribunali, deve occuparsi del bene della città e dei suoi cittadini, e dovrebbe farlo, oggi più che mai, anche grazie a collaborazioni intercomunali ...

Fico contro Salvini su migranti - Di Maio lo “scarica”/ Tensione con il vicepremier : la linea del governo : Fico contro Salvini: “migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Di Maio scarica Fico : Il governo è compatto sulla linea in tema di immigrazione. Nessuno ha mai chiuso i porti, abbiamo chiuso alle ong che non rispettano le regole. Quelle di Fico sono dichiarazioni del presidente della Camera. Le rispettiamo, ma non è la linea del governo. Sarebbe questo, a quanto si apprende, il ragionamento che il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio fa in queste ore sul tema dell'immigrazione, di fronte alle ...

'Affari di partito? Dovete parlare solo con lui'. Di Maio scarica il M5s a questo qui : l'sms riservatissimo : Un leader solo, senza più fedelissimi accanto, e per giunta oberato di lavoro. Luigi Di Maio si è messo in un bel pasticcio assumendo contemporaneamente le cariche di vicepremier , super-ministro di ...

Salvini scarica Savona : sarà governo gialloverde con Di Maio : I grillini si affrettano a spiegare che in caso di elezioni si presenteranno da soli. Nessuna alleanza quindi con la

Governo - il M5S «scarica» Savona per salvare il governo politico. Ma la Lega resiste. Di Maio e Cottarelli al Colle : ... che si era infranto domenica sul veto del capo dello Stato alla figura di Paolo Savona quale ministro dell'Economia. Una nota della parlamentare Laura Castelli parla di «ore cruciali» e di «una ...

Vittorio Feltri - appello disperato a Matteo Salvini : 'Basta - devi scaricare questo Di Maio' : Stiamo assistendo a una esplosione di follia politica che non ha precedenti. Coloro che trattano per compilare il cosiddetto contratto governativo sono totalmente sprovveduti, non hanno alcuna ...