Di Maio | Ilva e le polveri rosse

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : “occupati e tutela ambiente”/ Boccia “non hanno alternative” : M5s “valutiamo” : Caos Ilva, Forza Italia vs Di Maio: "il Ministro improvvisa". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà". ArcelorMittal accetta impegni(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Ilva : Bentivogli a Di Maio - basta scaricabarile - ora decisioni : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo che sia ora di interrompere lo scaricabarile, se ci sono vizi nella gara la si annulli, altrimenti riaprire immediatamente il negoziato sindacale fermo da due mesi e dire definitivamente si vuole un Ilva ambientalizzata ma che mantenga la sua vocazione industriale-siderurgica”. A dichiararlo è il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, commentando le dichiarazioni del ...

Ilva : Di Maio - in giornata analisi proposta Mittal ma avanti con accertamenti(2) : (AdnKronos) – Il ministro Di Maio ribadisce la necessità di condurre ‘dopo le criticità sollevate dall’Anac ‘ tutti gli accertamenti necessari sulla gara ‘perché non stiamo parlando di affidargli lo stabile di un quartiere ma la più grande acciaieria d’Europa” il cui impatto sulla salute e’ stato ‘devastante”. L'articolo Ilva: Di Maio, in giornata analisi proposta Mittal ma ...

Tap - Di Maio : “Si ascoltino le comunità. M5S non ha cambiato idea”. Confronto con Calenda su Ilva? “Troppo tardi” : Un nuovo caso per il M5S e per il ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo la contestazione subita dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a opera di attivisti “No Tap“. L’infrastruttura tanto contestata dalla popolazione locale verrà bloccata dal governo giallo-verde oppure verrà realizzata? “Come ha detto anche il ministro Moavero Milanesi, in Azerbaigian, ...

Caos Ilva - Forza Italia “Di Maio improvvisa”/ Salvini - “impensabile che chiuda”. Calenda - “M5s annulli gara” : Caos Ilva, Forza Italia attacca Di Maio: "il Ministro improvvisa, è indegno". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Ilva - Di Maio prepara il pasticcio di Stato : Il superministro Luigi Di Maio sul dossier Ilva rischia di combinare un 'pasticcio' più grosso di quello che imputa al suo predecessore Carlo Calenda: coventrizzare l'industria italiana dell'acciaio. '...

Ilva - Di Maio : "Verifiche su bando - in ballo 14 mila persone" : "Il Governo precedente ha avuto cinque anni per affrontare il tema dell'Ilva e lo ha lasciato in queste condizioni, con un bando pieno di criticità e con una scadenza in tempi brevi. Qui dobbiamo ...

Cessione Ilva - Di Maio si rivolge all'avvocatura di Stato : Il ministro vuole capire se è stata corretta la procedura di bando dopo i rilievi sollevati dall'Anticorruzione che ora frena: il nostro era solo un parere -

Cessione Ilva - bando da annullare? Di Maio si rivolge all'avvocatura di Stato : Vogliamo capire se è stata corretta la procedura, spiega il ministro, dopo i rilievi sollevati dall'anticorruzione. Ma intanto Cantone frena: il nostro era solo un parere -

Ilva - Di Maio : “Dobbiamo decidere futuro di 14mila persone - avviate procedure per verificare che bando sia in regola” : Dopo le rilevazione dell’Anac sulle criticità della gara vinta da Arcelor Mittal, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che alla Camera aveva parlato di un “pasticcio commesso dallo Stato”, torna a parlare di Ilva dalla Sicilia e critica il precedente governo, precisando che sta avviando “una procedura interna per le verifiche” relative al bando, perché c’è in ballo “il futuro di ...

Di Maio : «Ilva - in ballo 14mila persone. Verifiche sul bando» : «Il Governo precedente ha avuto cinque anni per affrontare il tema dell'Ilva e lo ha lasciato in queste condizioni, con un bando pieno di criticità e con una scadenza in tempi brevi». Luigi Di Maio, ...

Elisabetta Gardini contro Luigi Di Maio : 'M5s a Bruxelles ha sempre voluto la chiusura dell'Ilva' : Elisabetta Gardini smaschera Luigi Di Maio. Che ora cerca di mediare mentre i suoi, al Parlamento europeo fanno l'opposto. La questione è l' Ilva : 'chiusura subito, senza se e senza ma. Di Maio, ...

Gara Ilva - bufera su Di Maio 'L'annullamento è una follia. Verifichiamo' Sul parere frena Cantone - Anac - : ... che per lo stesso presidente dell'Anac non va annullata, ha un solo scopo per il "superministro' Luigi Di Maio: trovare un appiglio per non decidere e per rimandare una scelta politica che il M5S ...