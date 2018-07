Di Maio contro il deputato-velista dei 5 Stelle | Frasi inaccettabili | deve

Di Maio contro il suo 'deputato-skipper' : 'L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di ...

"Dimettiti" - Di Maio contro deputato velista : In un'intervista a 'La Nuova Sardegna' ha sostenuto che "l'attività politica non si svolge solo in Parlamento", spiegando di aver messo subito in chiaro il suo punto di vista. "Io l'ho detto fin dall'...

“Dimettiti” - Di Maio contro deputato velista : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il parlamentare “dovrebbe già” essersi dimesso. Così il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto, a margine dell’assemblea delle Alleanze delle cooperative, a chi gli chiedeva se Mura dovrebbe dimettersi. Il deputato M5S in Parlamento ha il record di mancate presenze ma lui non ci sta a farsi bollare come assenteista. In un’intervista a ‘La Nuova Sardegna’ ha sostenuto che ...

Di Maio contro Mura - il deputato skipper M5s assenteista 'Deve dimettersi' : 'Quelle considerazioni, spero false, unite al livello di assenza, dovrebbero indurre il parlamentare Mura a dimettersi'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a ...

Salvini-Di Maio : con Tria nessuno scontro - nella manovra giù tasse e stop vincoli Ue : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell'Economia ribadisce l'intenzione del governo italiano di muoversi all'interno dei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati -

Marchionne - Di Maio contro l'odio rosso : "Miserabile attaccare chi sta male" : l'odio rosso si scaglia contro Sergio Marchionne mentre è ricoverato a Zurigo . Non appena è arrivata la notizia che le condizioni dell'ex ad di Fca sono 'irriversibili' , la sinistra e i sindacati lo ...

Di Maio : no scontro con Tria - coperture da flessibilità Ue : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Di Maio dice che non c'è nessuno scontro con il ministro Tria : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Di Maio : con Tria nessuno scontro. Ue - conquistare flessibilità : Il ministro: «Non chiediamo la luna, ma lo stesso trattamento che hanno avuto altri Stati membri negli scorsi anni. Non vedo contrapposizioni». Poi il commento su Marchionne: «Preoccupati ma investiremo sul settore dell’auto

Marchionne - Di Maio : «Nessuno scontro con Tria - margini Ue di flessibilità da conquistare» : Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio «coraggiosa». Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Sergio Marchionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

DL Dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori? : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

DL DIGNITA' - DI Maio contro PD/ Salta confronto con Martina alla Festa dell'Unità? : Dl dignità, Di MAIO attacca il Pd: “Sono contrari all’indennizzo ai lavoratori: come può essere, sono un partito di sinistra!". Proseguono le polemiche attorno al decreto(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Dl dignità - scontro Di Maio-Pd sugli indennizzi - M5s : stanno coi padroni : Nuovo scontro sul decreto dignità, questa volta tra Movimento 5 Stelle e Pd . Oggetto del contendere alcuni emendamenti Dem, presi di mira anche dalla minoranza interna, che chiedono di cancellare il ...