calcioweb.eu

: RT @Adnkronos: .@ale_dibattista: '#Lega deve restituire i soldi' - FiorettiSimone : RT @Adnkronos: .@ale_dibattista: '#Lega deve restituire i soldi' - sherlock5stelle : Di Battista: 'Lega deve restituire i soldi' : -

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Alcuni in rete mi chiedono dove siano i milioni intascati indebitamente dalla Lega. E che ne so io? Io so che devono restituirli punto, perché sono soldi della collettività”. Così Alessandro Diin un post pubblicato su Fb interviene sulla vicenda dei di cui la Cassazione ha ordinato il sequestro. “Ma questa domanda – sottolinea – la dovrebbero fare in primis gli elettori della Lega stessa così come i sostenitori del Movimento (quelli non tifosi) mi chiedono quando restituirò l’assegno di fine mandato dato che l’ho promesso. Ed io rispondo tra poco. Poi – aggiunge – c’è chi mi chiede come si possa governare con la Lega. Se avessimo fatto un contratto con il Pd a migliaia ci avrebbero chiesto: ‘come potete governare con il partito dell’arrestato Pittella?'”. ...