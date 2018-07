Devo allenarmi a Call of Duty | yuotuber lascia la fidanzata modella

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) Yanet Garcia ha 26 anni, è messicana, fa lae la meteorina. Non solo. Su Instagram ha più di sei milioni e mezzo di follower ed è considerata la meteorina più sexy del mondo.Eppure, il suo fidanzato 23enne, Douglas Martin, l'hata, annunciando la sua decisione a tutto il mondo, tramite un video diffuso su Youtube. Il motivo? "of". Douglas spiega, nel video, che ha bisogno di concentrazione e di indirizzare tutte le sue energie verso i videogiochi, non potendo dedicare il tempo necessario al rapporto con la. Il ragazzo, infatti, oltre ad essere un noto youtuber, è anche un giocatore professionista diod, il videogioco ambientato nei campi di battaglia europei della Seconda Guerra Mondiale. L'annuncio della rottura del rapporto con laarriva a pochi giorni da una delle tappe del torneo mondiale del videogame, al quale ...