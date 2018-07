Detergenti per il viso | quale scegliere?

dilei

(Di martedì 24 luglio 2018) Pulizia del: un gesto importante per il benessere della pelle Per pulire a fondo la pelle deloccorrono prodotti specifici. La sola azione dell’acqua infatti non è sufficiente né per detergere la pelle, né tantomeno per rimuovere eventuali tracce di trucco. Queste due operazioni richiedono diverse tipologie di prodotti per la pulizia. Per rimuovere tracce di make-up occorreranno gel o salviette struccanti, mentre per rimuovere sebo e residui di sporco dalla pelle sarà più indicato un prodotto detergente, dalla formula decisamente più delicata. La scelta del prodotto ideale dovrà tenere conto della tipologia di pelle del, ma anche delle condizioni climatiche. Ecco allora un breve vademecum che potrà aiutare a trovare sempre il tipo di prodotto perfetto per ogni donna. Latte detergente, acqua micellare o gel? Per una pulizia delprofonda e delicata il latte ...