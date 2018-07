Dennis Quaid | La cocaina era dappertutto | anche nel budget dei film

ilgiornale

: Dennis Quaid: «Assumevo cocaina tutti i giorni e mi maledicevo» | Foto - infoitcultura : Dennis Quaid: «Assumevo cocaina tutti i giorni e mi maledicevo» | Foto - infoitcultura : Dennis Quaid: “Assumevo cocaina tutti i giorni, accanto a Meg Ryan mi sentivo annullato” - TuttOSuLinuX : Cronaca: Dennis Quaid e la dipendenza dalla cocaina: “Tiravo tutti i giorni, accant... #Dennis #Quaid #news… -

(Di martedì 24 luglio 2018), l'attore americano 64enne, protagonista di numerosi, dallo Squalo 3 fino a Kin, la pellicola in uscita a fine agosto, passando per Genitori in Trappola e The day after tomorrow, ha parlato di sé in un'intervista a Today. Al centro del suo racconto, il rapporto con lae quello con la sua ex moglie Meg Ryan.Era entrato nel mondo dellaappena arrivato a Hollywood, dato che lì "era, persino neidi alcuni". Erano gli anni Ottanta, quando l'attore ha iniziato ad assumere la droga ogni giorno, per poter essere attivo,tutta la notte. Ma sempre, dopo il picco di adrenalina, ha"passato tantissime notti urlando contro Dio", maledicendo la dipendenza da, di cui era prigioniero e supplicando Dio di "tenere lalontano da me". Poi però, "mi sentivo di nuovo meglio e ricominciavo".Poi all'improvviso, ecco il "momento di ...