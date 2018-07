Decreto milleproroghe | ok del Governo | da intercettazioni a credito cooperativo

Governo : approvati Decreto milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Governo : approvati Decreto Milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Milleproroghe - prima bozza del Decreto : riforma intercettazioni slitta al 31 marzo. Il bonus 18enni valido fino a dicembre : Le nuove norme sulle intercettazioni non entreranno in vigore il prossimo 26 luglio. Nel Milleproroghe che il governo Conte si prepara a varare è contenuto un articolo che “sterilizza” la riforma e posticipa l’attuazione al 31 marzo 2019, dando di fatto il tempo a Lega e M5s di modificare la legge voluta da Andrea Orlando e criticata non solo dalle opposizioni dell’epoca, ma anche dalle varie anime della giustizia. La ...