Decreto dignità sotto la ghigliottina delle modifiche

Decreto dignità - il Pd avanza dieci proposte per cambiarlo : “È una norma inaccettabile” : Il Partito Democratico avanza dieci proposte per cambiare il Decreto Dignità. dieci temi legati al mondo del lavoro e che secondo i dem dovrebbero essere introdotti nel provvedimento: dal 'no' al ritorno dei voucher, alla sperimentazione del salario minimo, passando per incentivi per chi assume a tempo indeterminato. Per Graziano Delrio "senza cambiamenti radicali il Decreto Di Maio è inaccettabile".Continua a leggere

Decreto dignità - il Pd non ritira l’emendamento per cancellare l’aumento degli indennizzi ai licenziati : Il Pd conferma la proposta di cancellare gli aumenti degli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo previsti dal Decreto Dignità, oggetto di polemiche in questi giorni anche all’interno del Pd. l’emendamento, infatti, è tra quelli segnalati dai partiti, circa 300, sui quali si esprimeranno con il voto le commissioni Lavoro e Finanze della Camera. La proposta, a firma Lepri e Serracchiani, chiede di “sopprimere” l’intero ...

La piaga del lavoro precario non guarirà col Decreto dignità di Luigi Di Maio. Ecco perché : Già, ma come? Politica industriale e intervento pubblico diretto, sia come volano a investimenti privati che per potenziamento del welfare che è esso stesso parte di un'economia "forte": sono questi ...

Decreto dignità : perché le stime sono ragionevoli : Eviterei di entrare nel dibattito sugli approcci metodologici della scienza economica e non so quale sia la definizione di scientificità del ministro Tria. Si possono probabilmente immaginare altre ...

Taglio delle commissione parlamentari agli emendamenti su Decreto dignità. Spunta l'ipotesi del voto di fiducia : Tagliati 180 emendamenti anche se una trentina sono stati ripescati in un secondo momento tra i quali il rafforzamento dei centri per l'impiego e la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche -...

Decreto dignità : un percorso accidentato. E' scontro tra Pd e Governo : Solo 670 emendamenti su un totale di 850 sono stati ritenuti ammissibili. Il Decreto Dignità ha iniziato il suo difficile percorso parlamentare con molte proposte di modifica presentate dall'...

Decreto dignità - il Pd ritirerà l’emendamento contro l’aumento dei risarcimenti per i lavoratori licenziati : Il segretario del Pd, Maurizio Martina, assicura che lavorerà insieme ai gruppi parlamentari per abolire l'emendamento al Decreto Dignità presentato dai dem con il quale si chiedeva di non aumentare le indennità per i lavoratori licenziati ingiustamente. L'emendamento - promette Martina - verrà superato.Continua a leggere

Emendamenti Decreto dignità : “riaprire le GaE per i Diplomati Magistrali” : Ultime notizie oggi 23 luglio 2018 – Tra gli Emendamenti al Decreto Dignità presentati in queste ore da quasi tutti i gruppi parlamentari ne compare uno (Decreto Salva Maestri) del Movimento Democratico e Progressista – Liberi e Uguali, a firma dell’On. Epifani. In particolare si chiede di inserire nel testo normativo una clausola che consentirebbe […] L'articolo Emendamenti Decreto Dignità: “riaprire le GaE per i ...

Decreto dignità - Damiano : “Waterloo del precariato? Una bufala. Di Maio mi ha copiato - Pd dalla parte dei lavoratori” : “Quando il M5s afferma che questo Decreto è la Waterloo della precarietà dice una bufala. La vera lotta si fa facendo costare meno il lavoro a tempo indeterminato”. Sono le parole di Cesare Damiano, esponente del Pd ed ex sindacalista, prima della riunione della direzione del Partito democratico: “Di Maio mi ha copiato. Avevo presentato un emendamento, lo scorso anno, che dice la stessa cosa di Di Maio, che mi ha copiato. Il ...

Decreto dignità - salta l’emendamento sulle e-cig : niente riduzione di tasse sulle sigarette elettroniche : saltano gli emendamenti al Decreto Dignità in materia di e-cig: le due proposte di modifica volute dalla maggioranza di governo sono state dichiarate inammissibili. Non ci saranno, quindi, la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche e le norme che avrebbero dovuto smantellare la stretta sulle e-cig.Continua a leggere

Diplomati magistrale - nel Decreto dignità l'emendamento salva-maestri : La problematica dei maestri con diploma magistrale è presente in diversi emendamenti al decreto dignità che a breve arriverà in Aula per la discussione del testo, da modificare e integrare rispetto ...

Decreto dignità - LeU presenta emendamento per reintrodurre l’articolo 18 contro i licenziamenti ingiustificati : Liberi e Uguali ha presentato un emendamento al Decreto dignità con il quale chiede di reintrodurre l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, per impedire che ci siano licenziamenti ingiustificati. Ma la proposta viene accolta con freddezza dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio: "L'articolo 18 non può essere reintrodotto per Decreto".Continua a leggere

Decreto dignità - Migliore : “Emendamento Pd? Il ministro della disoccupazione Di Maio è un bufalaro” : Durissima invettiva del deputato Pd, Gennaro Migliore, contro il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). La miccia è data dai due emendamenti presentati dal Pd al Decreto di dignità sugli indennizzi ai lavoratori. Ieri sulla sua pagina Facebook Di Maio ha annunciato l’esistenza di un emendamento del Pd, finalizzato a “sopprimere l’articolo del Decreto dignità che ...

Decreto dignità - polemica tra M5s e Pd sui licenziamenti : 'Vogliono cancellare l'articolo che aumenta i risarcimenti per i licenziamenti senza giusta causa' attacca Di Maio. 'Accuse false, tutta propaganda' replica il segretario Pd Martina che precisa: 'la ...