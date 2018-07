Decathlon | rischia di morire per una maschera da sub inadatta Ultime notizie | torinese

RISCHIA DI MORIRE PER UNA MASCHERA DI Decathlon / Ranieri Paluselli rischia la vita : il racconto di un collega : rischia di MORIRE per una MASCHERA di DECATHLON, Ranieri Paluselli rischia la vita in Oman e fa causa all'azienda che ha prodotto la stessa. Il timpanista rappresentava l'Aida.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:46:00 GMT)

'Con la vostra maschera ho rischiato di annegare' : torinese intende far causa a Decathlon : Doveva essere un momento di svago e relax nelle acque dell’Oceano Indiano, una piacevole pausa per arrivare carichi e motivati allo spettacolo serale. Invece, l'immersione si è trasformata in un incubo per colpa, a quanto pare, della maschera subacquea acquistata alla Decathlon di Grugliasco (Torino). Protagonista della brutta avventura un musicista del coro del Teatro Regio di Torino, che, lo scorso settembre, era impegnato in Oman con una ...

