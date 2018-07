sportfair

: @juventusfc Se scambiate Rugani con quella pippa di David Luiz vi piscio in testa - Mingyonissimo : @juventusfc Se scambiate Rugani con quella pippa di David Luiz vi piscio in testa - Sport_Fair : David Luiz-Rugani: Juventus e Chelsea lavorano allo scambio - DanBeraudo : David Luiz è una ciabatta! -

(Di martedì 24 luglio 2018), lapotrebbe accettare la proposta diarrivata daldi Maurizio Sarri, possibiletra. La bomba di mercato, rilanciata dal Daily express, è certamente affascinante. Lavuole cedere sì, ma è nello stesso tempo alla ricerca di un valido sostituto.è un vincente, in cerca di riscatto, un calciatore che, messo accanto ad un marcatore come Chiellini, potrebbe fare di certo comodo ad Allegri. Una trattativa caldissima quella per la cessione di, ore importanti per l’approdo al. L’idea Bonucci invece non trova conferme al momento.L'articoloSPORTFAIR.