Daniele De Rossi | il capitano della Roma compie 35 anni

La storia di Daniele De Rossi : dai 5 ai 35 anni : In occasione del suo compleanno, riviviamo le tappe più significative della vita e della carriera del capitano giallorosso

Duisburg – Linea di sangue con Daniele Liotti - prossimamente il film tv per la Rai : Duisburg – Linea di sangue è il titolo del film tv diretto da Enzo Monteleone che andrà in onda sulle Reti Rai e che accenderà i riflettori sulla caccia e poi sull’arresto del colpevole del massacro avvenuto a Duisburg, in Germania il 15 agosto 2007. Nel cast vi è Daniele Liotti insieme all’attore tedesco Benjamin Sadler. La pellicola è stata prodotta dall’Iter film S.r.l. insieme a Rai Fiction. Duisburg – Linea di sangue: cast ...