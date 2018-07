Dalla “Luna di sangue” al sole | ecco 10 curiose storie sulle eclissi dalla Cina alla

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Ledie di luna a volte hanno giocato un ruolo notevole nella storia dell’umanità. Dai presagi demoniaci alle prime opere di fantascienza,10 dellepiù. 1. Gli astrologi cinesi Lesolari erano senza dubbio una cattiva notizia per gli astrologi dell’antica. Secondo uno studio del 2003 pubblicato sul Journal of Astronomical History and Heritage, ilera considerato il simbolo dell’imperatore cinese, quindi ledierano interpretate come un avviso al Figlio dei Cieli stesso. L’occasione dell’, quindi, poneva grandi obblighi sull’imperatore nel tentativo di mitigare l’ira del cielo. “Quando si verificava un’, l’imperatore consumava pasti vegetariani, evitava il palazzo reale, eseguiva rituali per salvare ile a volte emanava editti imperiali per assumersene la colpa”, scrivono gli scienziati dello ...