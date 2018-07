Da via Piave a Sant' Eraclio | sarà un giovedì senz' acqua a Foligno

Venezia : da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona via Piave (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Pertanto, già dall’11 luglio sono stati condotti articolati servizi interdisciplinari coordinati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura e che hanno visto coinvolti, ognuno nel proprio ambito di competenza e con le proprie specifiche professionalità, la Poli

Venezia : da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona via Piave (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - E, ancora: mancata applicazione delle procedure previste dal D.Lgs 193/07 nella produzione e distribuzione di alimenti (importo 2.000 euro), sequestri amministrativi, di prodotti alimentari (carne e pesce) privi di rintracciabilità per un totale di circa 200 kg., imposizi

Venezia : da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona via Piave (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Pertanto, già dall’11 luglio sono stati condotti articolati servizi interdisciplinari coordinati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura e che hanno visto coinvolti, ognuno nel proprio ambito di competenza e con le proprie specifiche professionalità, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, l’USLL3 – Dipartimento di Prevenzione (servizi SPISAL, SIAN e SISP) e ...

Venezia : da Polizia di Stato controlli interdisciplinari zona via Piave (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E, ancora: mancata applicazione delle procedure previste dal D.Lgs 193/07 nella produzione e distribuzione di alimenti (importo 2.000 euro), sequestri amministrativi, di prodotti alimentari (carne e pesce) privi di rintracciabilità per un totale di circa 200 kg., imposizioni di procedure di igienizzazione necessarie per garantire la sicurezza degli alimenti e la conformità alla normativa in materia ...

Venezia : spaccio in via Piave - imponente operazione della Polizia (2) : (AdnKronos) - Il complesso dispositivo di Polizia, oltre alle esecuzioni dei provvedimenti restrittivi, coinvolge l’Ufficio Immigrazione, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e la Divisione Polizia Anticrimine, che stanno provvedendo ad adottare le misure di propria competenza in ordine al

Venezia : spaccio in via Piave - imponente operazione della Polizia : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - È in corso dal primo pomeriggio di oggi una imponente operazione della Polizia di Stato, nel quartiere Piave a Venezia Mestre, finalizzata alla esecuzione di numerose misure cautelari emesse dal Gip conformemente alla richiesta della Procura Distrettuale di Venezia nei