Da Flaubert a Nabokov I capolavori scampati al politicamente corretto

ilgiornale

: @FedericaR1989 Il rosso e il nero - Stendhal L'educazione sentimentale - Flaubert Lolita - Nabokov L'idiota; I demo… - tixta83 : @FedericaR1989 Il rosso e il nero - Stendhal L'educazione sentimentale - Flaubert Lolita - Nabokov L'idiota; I demo… -

(Di martedì 24 luglio 2018) 'Era un buon lavoro come tutti quelli della sua razza; ho conosciuto ben pochi negri che avessero il cuore al posto giusto' scrisse Mark Twain in Viaggio in paradiso, ma di negri sono pieni tutti i ...