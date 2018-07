Da 3 Italia per Huawei P10 Lite l’aggiornamento Oreo | quello che dovreste sapere

Raddoppiare la durata delle valvole cardiache : successo della sperimentazione - la startup Italiana BCI vola a Pechino : Un lavoro durato mesi, giorno e notte, grazie all’intervento di team d’eccellenza – cardiochirurghi e veterinari – del Policlinico Universitario Gemelli di Roma. E i primi risultati confermano la validità del trattamento messo a punto da BCI (BioCompatibility Innovation), l’innovativa startup padovana che sfrutta l’azione di principi attivi di derivazione naturale per Raddoppiare la durata dei sostituti valvolari cardiaci di origine animale. «Il ...

Italia - balzo in avanti per gli investimenti nel settore TLC : Il settore TLC, motore della trasformazione digitale dell'economia e della società Italiana, ha visto crescere gli investimenti degli operatori del 10% per un ammontare di 7,2 miliardi di euro. ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per realizzazione delle “casette” - consegnate ai sindaci 3.444 Sae : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai sindaci sono 3.444, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 112 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.664 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle Marche, 824 nella Regione Lazio, 752 in Umbria e 238 in Abruzzo. Ulteriori 217 ...

Emergenza caldo - la solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

Scherma – Mondiali 2018 : niente da fare per la squadra azzurra di spada femminile - Italia eliminata agli ottavi dalla Germania : Dopo aver esordito superando nei sedicesimi la Lituania col punteggio di 45-19, l’Italia della spada femminile è stata superata dalla Germania col punteggio di 42-36 La squadra Italiana di spada femminile è stata sconfitta agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. L’inedito quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alice Clerici e da Mara Navarria, reduce dal successo individuale, ...

Un’app ed un festival per promuovere i tesori Unesco del Sud Italia : “Rete Siti Unesco” è il nuovo progetto promosso da quattordici siti del sud Italia patrimonio dell'umanità; un’iniziativa che punta sulla nuove tecnologie e su un festival per promuovere tesori...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : 7 medaglie per l’Italia nelle prime due giornate con Ruiu - Massidda e Ficarra : Le prime due giornate degli Europei Giovanili 2018 dedicate agli under 15 ed agli under 17 sono andate in archivio e la selezione italiana ha collezionato ben 7 medaglie grazie alle prestazioni di Davide Ruiu (2 ori e un bronzo), Sergio Massidda (3 bronzi) e Luca Ficarra (un argento). Nella prima giornata hanno gareggiato quattro categorie differenti; per quanto riguarda gli under 17 si è disputata la gara riservata ai -50 kg, la quale è stata ...

A lezione di opera e di Italianità da Riccardo Muti : da Ravenna A lezione da Riccardo Muti. Lezioni d'opera italiana, direzione d'orchestra. E fra le righe, d'italianità: un patrimonio che noi stessi - per primi - spesso bistrattiamo. Muti, invece, si ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati dei quarti e gli accoppiamenti delle semifinali. Italia per il quinto posto : Vanno in archivio i quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Ungheria batte l’Italia per 10-9 e spezza i sogni di podio del Setterosa. Di seguito tutti i risultati odierni e gli accoppiamenti delle semifinali. Seconda fase risultati 23 luglio quarti di finale Olanda-Germania 22-2 Italia-Ungheria 9-10 Grecia-Russia 11-10 dtr (6-6) Francia-Spagna 5-14 Finali 9° posto Israele-Serbia 5-6 Finale 11° posto Croazia-Turchia ...

Roma - è fatta per Malcom : accordo con il Bordeaux - arriva stasera. E Olsen è già in Italia : Dodicesimo acquisto per la Roma di Monchi: il direttore sportivo del club giallorosso ha chiuso oggi pomeriggio per Malcom, l'esterno di piede sinistro del Bordeaux che piaceva anche all'Inter. Malcom,...

Tiro a volo : a Todi è sempre super Italia : ANSA, - Todi , PERUGIA, , 23 LUG - La 7/a edizione della Emirates Green Cup di Tiro a volo, quest'anno intitolata a Sheika Fatima Bint Mubarak, che fino a domenica prossima impegnerà nel Tav ...

Migranti - ministro Moavero : ‘Regole della missione Sophia cambieranno - ma nel frattempo i porti Italiani restano aperti’ : La missione europea Sophia cambierà, ma nel frattempo i porti italiani resteranno aperti per le navi che vi prendono parte per lo sbarco dei Migranti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero, in missione a Berlino, ha chiarito così che l’Italia non si tira indietro sulla prima accoglienza ai profughi: un’ulteriore apertura verso i partner Ue, in attesa che martedì la Commissione presenti la sua proposta sugli sbarchi ed i centri controllati, con ...