Da 13 giorni una nave con 40 migranti è bloccata al largo della Tunisia | a bordo stanno

Camera e Senato al rallentatore : una riunione ogni cinque giorni : Un giorno di lavoro e quattro di riflessione. È cominciata così, al rallentatore, la diciottesima legislatura. Camera, Senato e lo stesso governo hanno prodotto...

Iuschra - nemmeno una traccia della bimba di 12 anni scomparsa da quattro giorni nel Bresciano : Neppure la più piccola traccia in quei boschi, in quelle forre, in quelle scarpate: Iuschra sembra svanita nel nulla. 'Ed è l'aspetto che più ci preoccupa e inquieta', ammette il prefetto di Brescia ...

Inter - mercato in stand by : Ausilio e Gardini in cina per una full immersion di due giorni : Ausilio e Gardini sono volati in cina per la consueta riunione con la proprietà cinese. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come i due dirigenti parteciperanno a una full immersion di un paio di giorni. 'Il mercato rimane in stand by, ma le strategie in entrata non cambiano e la dirigenza vola in cina. L'...

MINI TSUNAMI A MAIORCA E MINORCA : PAURA FRA I TURISTI/ Video ultime notizie : pochi giorni fa una tromba d'aria : Baleari, MINI TSUNAMI a MAIORCA e MINORCA: Video onda anomala, la fuga dei TURISTI per fortuna senza alcun ferito. Le immagini choc, con bar spazzati via e spiagge allagate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - l'Inps smentisce la 'bufala dei 200 giorni' : "Nessuna differenza con i calcoli del Miur" : L'Inps ha voluto togliere ogni dubbio ai contribuenti, smentendo la notizia di "potenziali differenze di circa '200 giorni'" nel calcolo dell'Istituto di Previdenza e del Miur...

Cotugno cancella la Bit per il Molise : "Troppo costosa - meglio una tre giorni di eventi" : ...quest'anno e poi Chef Rubio che esalta la Regione definendola come la zona in cui si mangia meglio ed ancora Paolo Ruffini che di Termoli e del Molise si è innamorato durante i suoi spettacoli tanto ...

In Canto d'estate - al Parco Villa Faina di San Venanzo una 4 giorni con musica d'autore : In alternanza con i loro spettacoli di strada, hanno suonato in molti prestigiosi eventi live come il Melodica Festival di Berlino, un importante spettacolo internazionale. A settembre 2016 Alvaro ...

“Un’erezione di 10 giorni”. La rivelazione bollente (e inaspettata) arriva da lui. Parole choc che colpiscono ancora di più visto che a pronunciarle è una “vecchia conoscenza” : Si chiama Andrew Wardle e forse vi ricordate di lui. L’uomo, britannico, è nato con una rara patologia che lo ha portato a essere senza pene. Vi sembrerà incredibile ma l’uomo è riuscito a mantenere il segreto della sua condizione anche con la fidanzata Fedra Fabian. Ma come è possibile che lei non si sia mai accorta di nulla? Perché Andrew ha sempre evitato di fare sesso tirando fuori ogni volta una scusa diversa. Un giorno un’infezione, un ...

Portata in salvo la squadra di calcio bloccata per 17 giorni in una grotta in Thailandia : 'Non siamo sicuri se questo sia un miracolo, scienza o cosa. Tutti i tredici 'cinghiali' sono ora fuori dalla grotta , We are not sure if this is a miracle, a science, or what. All the thirteen Wild ...

TIM - Wind Tre e Fastweb sulla fatturazione a 28 giorni : l'intervento del Tribunale di Milano : del Movimento Consumatori, ha sconsigliato ai gestori telefonici il ricorso al Tar , la questione, balzata agli onori della cronaca qualche giorno fa, ha destato un grande clamore, . Staremo a vedere ...

TIM - Wind Tre e Fastweb sulla fatturazione a 28 giorni : l’intervento del Tribunale di Milano : Ritorniamo sul discorso relativo alla fatturazione a 28 giorni in riferimento alla pubblicazione sui propri siti ufficiali da parte di TIM, Wind Tre e Fastweb della pronuncia del Tribunale di Milano. Il discorso cade inevitabilmente sull'inibizione delle clausole dettanti il rinnovo, nell'ambito della rete fissa, su base di 4 o 8 settimane, come regolato dalla legge 172/2017. Da parte sua, Wind Tre ci ha tenuto a precisare di essersi già ...

Tre minori sorpresi a giocare alle "new slot" - chiusa per 15 giorni una sala giochi di Aradeo - : Dovrà rimanere chiusa per quindici giorni , la sala giochi di Aradeo finita sotto la lente di ingrandimento degli uomini delle forze dell'ordine. Il motivo? Durante un controllo, tre minorenni sono ...