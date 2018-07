Cuba | con la riforma costituzionale muore l’utopia del comunismo ma resta la dittatura

Cuba si è data una nuova Costituzione e riconosce la proprietà privata : ... ribadisce 'la proprietà socialista di tutto il popolo e la direzione pianificata dell'economia'. Tuttavia, riconosce il ruolo del mercato in seno all'economia socialista, gli investimenti stranieri ...

Cuba - approvata riforma costituzionale : sparisce la parola “comunismo” e si riconosce la proprietà privata : Il Parlamento Cubano ha approvato la riforma della Costituzione del 1976, redatta da una speciale commissione presieduta dall’ex presidente Raúl Castro – a cui è succeduto Miguel Diaz Canel. Il testo, formato da un preambolo e 224 articoli, è stato presentato in aula sabato 21 luglio e discusso per tre giorni in sessione plenaria. Adesso sarà sottoposto “alla consultazione della gente” – riporta il quotidiano Granma ...

Cuba : presidente Miguel Diaz-Canel nomina nuovo governo - cambio al vertice dell'Economia : L'Avana, 21 lug 18:34 - Il nuovo presidente Cubano, Miguel Diaz-Canel, ha nominato il nuovo governo, mantenendo in carica la maggior parte dei ministri del suo predecessore...

Baseball - Haarlem Week : Italia rimontata nel finale dall’Olanda - domani la sfida per il 4° posto contro Cuba : I sogni di gloria dell’Italia alla Haarlem Week si infrangono negli ultimi tre inning della sfida contro l’Olanda: i padroni di casa, a lungo sotto per 1-0, rimontano e vincono per 1-2 all’ultimo inning, sospinti da una folla che non ha lesinato il tifo nei confronti dei propri beniamini. L’Italia è passata in vantaggio nel corso del secondo inning con Sambucci che, dopo il proprio singolo, ha occupato pian piano tutte le ...

Nessuna prova sui presunti attacchi sonori a Cuba contro i diplomatici USA : ...sono state condotte da 'agenzie specializzate ed esperti di Cuba e degli Stati Uniti per più di un anno hanno confermato che non ci sono prove credibili o ipotesi o conclusioni basate sulla scienza ...

NBA : 'Dallas ai playoff con Luka Doncic e DeAndre Jordan' - parola di Mark Cuban : Con ogni probabilità la prossima sarà l'ultima stagione NBA , la ventunesima, tutte con i Dallas Mavericks, di Dirk Nowitzki e Mark Cuban ha un'idea chiara in testa: "Voglio che sia una stagione ...

Laura Pausini a Cuba per la prima volta - con Gente de Zona realizza un sogno : Laura Pausini a Cuba per la prima volta nella sua carriera oggi, martedì 26 giugno. La cantante di Solarolo realizzerà uno dei suoi più grandi desideri oggi, alla Ciudad Deportiva di Cuba. Laura Pausini a Cuba sarà l’ospite speciale del concerto del gruppo Gente de Zona. Nel corso dell'evento non mancheranno sorprese per la città. Tra quelle organizzate dal gruppo anche la cantante italiana più amata al mondo che presenterà con Gente de Zona ...