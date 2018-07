Cuba approva la nuova Costituzione | cancellata la parola “comunismo” e ok ai matrimoni gay

Cuba - approvata riforma costituzionale : sparisce la parola “comunismo” e si riconosce la proprietà privata : Il Parlamento Cubano ha approvato la riforma della Costituzione del 1976, redatta da una speciale commissione presieduta dall’ex presidente Raúl Castro – a cui è succeduto Miguel Diaz Canel. Il testo, formato da un preambolo e 224 articoli, è stato presentato in aula sabato 21 luglio e discusso per tre giorni in sessione plenaria. Adesso sarà sottoposto “alla consultazione della gente” – riporta il quotidiano Granma ...