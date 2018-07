Crolla una diga in Laos | 6mila persone senza casa | morti e centinaia di dispersi

Laos - Crolla una diga in costruzione : morti e centinaia di dispersi : Laos, crolla una diga in costruzione: morti e centinaia di dispersi Laos, crolla una diga in costruzione: morti e centinaia di dispersi Continua a leggere L'articolo Laos, crolla una diga in costruzione: morti e centinaia di dispersi proviene da NewsGo.

È Crollata una diga in Laos : ci sono centinaia di dispersi : È crollata una diga idroelettrica in Laos. AFP scrive che la diga si trova nel sud-est del paese, nella provincia di Attapeu, e che il crollo avrebbe liberato circa cinque milardi di metri cubi d’acqua. BBC ha scritto che al momento si The post È crollata una diga in Laos: ci sono centinaia di dispersi appeared first on Il Post.

Napoli - Crolla il solaio di una palazzina : evacuate tre famiglie : Napoli, crolla il solaio di una palazzina: evacuate tre famiglie Napoli, crolla il solaio di una palazzina: evacuate tre famiglie Continua a leggere L'articolo Napoli, crolla il solaio di una palazzina: evacuate tre famiglie proviene da NewsGo.

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria. Danni a Asti - a Vercelli Crolla il tetto di una chiesa : Alberi sradicati, rami spezzati, allagamenti, tetti scoperchiati: Danni e disagi per il Maltempo in diverse zone del Piemonte come l’Astigiano, dove si contano diversi Danni anche per colpa di trombe d’aria. A Vercelli il vento ha fatto crollare una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese: nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Ponza - Crolla la falesia a Chiaia di Luna : turisti salvi per miracolo : Crollo della falesia questa mattina, intorno alle 10, nella spiaggia di Chiaia di Luna a Ponza, una delle più conosciute dell'isola. Tre turisti che si trovavano in zona, nonostante l'accesso sia ...

India - Crolla un palazzo in costruzione : almeno 3 morti e una decina di dispersi : Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che si trovavano nell’edificio. Al lavoro sul posto oltre 100 soccorritori.Continua a leggere

India - Crolla un palazzo in costruzione : almeno 3 morti e una decina di dispersi : India, crolla un palazzo in costruzione: almeno 3 morti e una decina di dispersi Il crollo di un palazzo in costruzione è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale New Delhi, in India. Finora dalle macerie sono stati estratti tre cadaveri ma al momento della tragedia erano almeno una dozzina le persone che […] L'articolo India, crolla un palazzo in costruzione: almeno 3 morti e una decina di dispersi proviene da NewsGo.

Milano - Crollata una lastra di vetro che copre la galleria San Carlo : Poteva avere conseguenze serie l'incidente di sabato sera in pieno centro a Milano, quando, intorno alle 22, una lastra di vetro che ricopre galleria San Carlo, a due passi da piazza San Babila, è ...

Cina - il momento in cui Crolla una strada in un quartiere residenziale : nessun ferito : Cina, il momento in cui crolla una strada in un quartiere residenziale: nessun ferito E’ accaduto domenica 1º luglio a Guang’an City, nella provincia dello Sichuan Continua a leggere L'articolo Cina, il momento in cui crolla una strada in un quartiere residenziale: nessun ferito proviene da NewsGo.

Roma. Cinecittà esplosione in una palazzina : Crollato un tramezzo : Incidente nella Capitale. Un’esplosione è avvenuta in una palazzina in zona Cinecittà. La deflagrazione ha provocato il crollo di un

Amazon compra una farmacia online - Crollano i titoli delle catene di negozi : Il colosso americano del commercio elettronico ha annunciato l'acquisto di PillPack, una farmacia online che offre medicine pre-dosate e consegne a domicilio...

Elezioni comunali - il centrodestra vince grazie alla Lega. Crolla il PD - M5s domina i ballottaggi : Nell'analisi dell'Istituto Cattaneo, il centrodestra guidato dalla Lega diventa egemone a livello di amministrazioni comunali, conquistando molti comuni governati storicamente dal centrosinistra al Centro e al Nord. Il Movimento 5 Stelle si conferma forte nei pochi ballottaggi a cui accede, dimostrando il poco radicamento raggiunto a livello territoriale.Continua a leggere

Maltempo - Crolla il tetto di una casa nel Vibonese : strada chiusa : Forte Maltempo in Calabria, in particolare la zona del Vibonese che nei giorni scorsi è stata colpita da piogge violente e nubifragi. Nicotora e Joppolo i centri maggiormente devastati. In particolare, in conseguenza a ciò, il tetto di una casa disabitata, sita sul centrale viale del Re, a Dasà, nel Vibonese, è crollato a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona. I detriti hanno invaso parte della strada e si è reso ...

“Mi sono vista allo specchio e sono Crollata”. Simona Ventura - spunta una verità segreta. Un retroscena impensabile : “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata ospite al “Maurizio Costanzo”. Quando mi sono guardata mi sono messa a piangere. allora lì ho detto stop”. Simona Ventura si confessa e sono parole inaspettate. L’ex signora Bettarini, tornata in pista dopo qualche mesi di fermo, affronta un momento particolare della sua vita durante la quale si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. Una fase che, pare, sia legata a doppio ...