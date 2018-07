Crolla diga nel Laos | inondati villaggi | morti e centinaia di dispersi

Laos - Crolla diga : morti e dispersi : Vientiane, 24 lug. (AdnKronos) – Centinaia di dispersi e un numero ancora imprecisato di morti per il crollo di una diga nel sud est del Laos. Lo riferiscono i media ufficiali del Paese, secondo quanto riporta la Bbc. Il crollo della diga, che si trova nella provincia di Attapeu, ha causato l’inondazione di sei villaggi. “Molte vite umane” sono andate perse e “diverse centinaia di persone disperse”, ha ...

