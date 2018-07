Cremonini raddoppia | due concerti al Palabam

Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari : biglietti in prevendita per il tour nei palazzetti : Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari. I biglietti esauriti nel giorno di pochi giorni per le prime date annunciate a Mantova e a Bari portano Live Nation ad aggiungere eventi alla tournée di Cremonini nei palazzetti. Dopo i concerti estivi negli stadi, Cesare Cremonini porta l'album Possibili Scenari nei palasport italiani per una tournée autunnale al via il 3 novembre. Il 3 e il 4 novembre l'artista è atteso al Palabam di Mantova: ...