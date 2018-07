Costantino Vitagliano | la madre sta molto male

dilei

: Costantino Vitagliano si sfoga su sua madre 'Vorrei che potesse guarire': - notizie_star : Costantino Vitagliano si sfoga su sua madre 'Vorrei che potesse guarire': - granato_serena : RT @granato_serena: #UominieDonne, #CostantinoVitagliano si apre a #UominieDonneMagazine sulla figlia, l'ambizione, e sua madre: ''Vorrei c… -

(Di martedì 24 luglio 2018), indimenticato protagonista di “Uomini e Donne” e fautore della professione del tronista, torna a far parlare di sé. Questa volta, però, la sua vita sentimentale non c’entra. Nel corso di un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, il 44enne milanese è tornato a parlare della malattia che ha colpito la. «Dal punto di vista personale sto vivendo un momento difficile. Vorrei che mia, che in questo momento non sta bene, potesse guarire. Il mio sogno sarebbe che vedesse crescere mia figlia», ha confessato., che quasi tre anni fa è diventato padre di Ayla (avuta dalla ex fidanzata Elisa Mariani), aveva già raccontato in passato delle difficoltà che la mamma stava vivendo. Nel 2015, nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso aveva parlato di come stesse affrontando un grave problema ad un polmone. Problema ...