Così Marchionne ha rivoluzionato le relazioni industriali insieme a noi

Così Fca è cambiata con Marchionne. I numeri - : Un'azienda che è stata completamente trasformata da una visione internazionale di un manager che sarà difficilmente sostituibile. Figura controversa, e spesso criticata, ecco come il gruppo è ...

Così Marchionne ha guidato la Fiat nel futuro : Sergio Marchionne , 66 anni, nato a Chieti ma cresciuto in Canada e residente in Svizzera, è nel consiglio di amministrazione di Fiat dal 2003. Il primo giugno 2004, dopo la morte di Umberto Agnelli, ...

Marchionne - Così il manager del maglione divenne amico dei presidenti L'anteprima sul Messaggero Digital : NEW YORK Anche negli Usa lo conoscevano in pochi il giorno in cui fu annunciato il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della Fiat nel 2003. L?ascesa di Sergio Marchionne dalla sede...