Così gli hippy e il femminismo hanno cambiato anche il sesso

Lego Fortnite Battaglia Reale è Così bello da sembrare vero : Nel corso degli anni, numerosi franchise cinematografici sono finiti per trasformarsi in Lego, attraverso una serie di videogiochi su licenza che ha portato su console e PC le pellicole di maggiore successo degli ultimi anni.Sul fronte videogiochi è Fortnite ad essere al centro di un successo planetario, e alcuni fan devono essersi chiesti, forse con troppa insistenza, come sarebbe potuto apparire il Battle Royale sviluppato da Epic Games in ...

Presa la "banda dello yogurt" : Così soffiavano la pensione agli anziani : Tre persone sono state arrestate nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Cremona perché ritenuti responsabili di almeno tre furti, avvenuti a Lissone, Brescia e Vercelli. Si tratta di due uomini di 58 e 44 anni...

Ambiente - “Camminiamo la biodiversità” : confermati gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi di alta montagna : Dopo lo svolgimento del BioBlitz, sabato scorso, presso la Stazione di Ricerca Ecologica a Lungo Termine LTER del Velino, si è conclusa ieri l’iniziativa “Camminiamo la biodiversità”, promossa dai Carabinieri Forestali, con il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comune di Magliano de’ Marsi, con l’adesione delle Associazioni ecologiste WWF Abruzzo Montano, Salviamo l’Orso ed Appennino Ecosistema ed il sostegno fondamentale ...

Giappone - mai Così caldo : oltre 41 gradi. 40 morti - migliaia di persone in ospedale : Un’ondata di caldo senza precedenti sta mettendo in ginocchio il Giappone. A Kumagaya, a circa 80 chilometri a nord di Tokyo le temperature hanno raggiunto i 41,1 gradi: si tratta del livello più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell’arcipelago, con 41 gradi. Le vittime, dall’inizio ...

Nel luglio 1923 il fascismo vieta le parole straniere : Così il sandwich si trasformò in “tramezzino” : Risale al luglio del 1923 il primo provvedimento atto ad eliminare definitivamente ogni parola straniera dalla parlata italiana. Fu così che il “sandwich” diventò un “tramezzino”, e che il nome di Louis Armstrong divenne impronunciabile: ecco come nel giro di pochi anni cambiò la nostra lingua.Continua a leggere

F1 - tutti gli errori stagionali di Sebastian Vettel. Così il Mondiale diventa una chimera : Quella che sembrava dover essere una festa, è diventata una disfatta. Sebastian Vettel si avviava a sfatare il tabù Hockenheim e a vincere per la prima volta davanti ai suoi tifosi, ma non aveva fatto i conti con la pioggia, che ha rovinato i piani suoi e della Ferrari. L’acqua scesa copiosa su un tratto del tracciato ha stravolto la gara e generato una confusione dal quale Seb è uscito malconcio. Sono stati minuti concitati, tra chi ha ...

Gabbiano gli ruba una patatina - lui lo uccide davanti ai bambini/ “Così si trattano gli animali nocivi” : Gabbiano gli ruba una patatina, lui lo uccide davanti ai bambini: “E' un parassita, insegnate loro come si trattano gli animali nocivi”. Le ultime notizie sulla vicenda(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:43:00 GMT)

Marchionne - Così il manager del maglione divenne amico dei presidenti L'anteprima sul Messaggero Digital : NEW YORK Anche negli Usa lo conoscevano in pochi il giorno in cui fu annunciato il suo ingresso nel consiglio di amministrazione della Fiat nel 2003. L?ascesa di Sergio Marchionne dalla sede...

Atalanta - Gasperini : 'Sentenza Milan - tempi di decisione sbagliati. Gomez alla Lazio? Mai visto Così bene' : L'Atalanta ha cominciato nel migliore dei modi la nuova stagione. Tre le amichevoli giocate finora, tutte vinte dai nerazzurri, usciti col sorriso, 3-2, anche dall'ultima sfida contro l'Hertha Berlino.

Uomini e Donne - Tara : “Un figlio con Cristian? Non si fa Così tanto per…” : Uomini e Donne, un figlio per Cristian e Tara: la Gabrieletto sbotta su Instagram Anche Tara Gabrieletto di Uomini e Donne si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram, tanto in voga in questi giorni tra i personaggi famosi. La moglie di Cristian Gallella si è trovata a dover rispondere ad un’unica, grande, curiosità: […] L'articolo Uomini e Donne, Tara: “Un figlio con Cristian? Non si fa così tanto per…” ...

“Vedo la Madonna” Così abbindolava gli adepti del cerchio : la parabola di Sveva - da ‘mistico’ a showgirl : Per oltre vent'anni, prima del cambio di sesso, Sveva Cardinale è stata il mistico di Brindisi con il nome di Paolo Catanzaro. Oggi è rinviata a giudizio con l'accusa di aver truffato i fedeli del 'cerchio magico' per 4 milioni di euro. La showgirl li avrebbe abbindolati con promesse di visioni e miracoli per estorcere loro del denaro.Continua a leggere

Il parroco che aiuta gli africani : "Così non devono più emigrare" : Papa Raztinger lo chiamail diritto a non emigrare. E nonostante le tante polemiche sorte tra la Cei e il governo italiano su accoglienza e immigrazione, ci sono realtà missionarie della Chiesa che fanno proprio questo: aiutano i Paesi africani crescere. Tra loro c'è Don Dante Carraro, 60 anni, direttore del Cuamm, medici con l'Africa. Di Stati nel continente nero ne ha visitati molti e "sono Paesi particolarmente fragili. Hanno bisogno di ...

Proposta del dirigente CNR : Drogare tutti gli italiani cosi non votano salvini : Proposta del dirigente CNR: Drogare tutti gli italiani cosi non votano salvini Siamo alla pura follia, ma di quella incurabile!!… L'articolo Proposta del dirigente CNR: Drogare tutti gli italiani cosi non votano salvini proviene da Essere-Informati.it.