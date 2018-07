“Cosa farai domani?” Apple apre a Milano il suo flagship store

agi

(Di martedì 24 luglio 2018) Pietra grigia dei monti lombardi, acqua e alberi: è “ispirato alle piazze italiane” il primo flagship store di Apple in Italia in Piazza Liberty a, aperto oggi in anteprima per la stampa. Un negozio ma anche una piazza, un punto di incontro dove “condividere e creare relazioni” su un’area di 3500 metri quadrati. Colori tenui - il grigio della pietra Beola, il beige della betulla e il bianco, colore simbolo dell’azienda - per un luogo che vuole dialogare con la città. Anzi le lancia una sfida: “Che cosadomani?”, è infatti il titolo della presentazione e della serie di eventi che accompagneranno i 4 giorni di inaugurazione - da giovedì a domenica - con concerti, eventi, illustrazioni live, workshop e sessioni di “Today at Apple”, i corsi di fotografia ed arti visive pensati per chi ...