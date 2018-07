: Corte Ue rinvia sgombero campo rom - TelevideoRai101 : Corte Ue rinvia sgombero campo rom - EntiLocaliFI : RT @FioriMarcello: UNA BUONA NOTIZIA: #FORZANORCIA #FORZANICO Terremoto:centro Boeri,Cassazione annulla sequestro ++ Corte rinvia atti a T… - sandyalbignano : @vclemeno @noahcristopher1 @stevevicrn @LucaLeo89 @GiusyMaffi @AVimciguerra8 @Mmaiorella1 @woLLyWooD_LF… -

Laeuropea per i diritti umani ha ordinato il rinvio dellodelrom Camping River, alle porte di Roma, previsto per oggi. La sospensione è stata decisa in attesa dell'indicazione delle misure abitative previste per i richiedenti, spiega un' associazione che ha comunicato la sentenza. A presentare ricorso tre abitanti del, che ospita 300 persone. "Ci mancava il buonismo dellaeuropea per i diritti dei rom", scrive in un tweet il ministro Salvini.(Di martedì 24 luglio 2018)