Corte Ue rinvia sgombero camping river; Processo raggi | 9 novembre sentenza; Casellati

Corte Ue rinvia sgombero campo rom : 14.00 La Corte europea per i diritti umani ha ordinato il rinvio dello sgombero del campo rom Camping River, alle porte di Roma, previsto per oggi. La sospensione è stata decisa in attesa dell'indicazione delle misure abitative previste per i richiedenti, spiega un' associazione che ha comunicato la sentenza. A presentare ricorso tre abitanti del campo, che ospita 300 persone. "Ci mancava il buonismo della Corte europea per i diritti dei ...