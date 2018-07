Tour de France - la protesta dei contadini blocca la Corsa : Momenti di caos al Tour de France 2018: al km 29 della sedicesima tappa, Carcassonne-Bagneres de Luchon, prima giornata pirenaica, la corsa è stata interrotta da una protesta di alcuni contadini che ...

Corsa dei medici per aiutare Salvatore - il ragazzo che nessuno sa come operare : Decine di risposte all’appello del 19enne che cerca un mago del bisturi. L’intervento del governatore veneto Zaia

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in Corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...

Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici - l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici : View Larger Image Corsa al supercervellone Stati Uniti e Cina ai vertici, l'Europa all'inseguimento Il nodo dei consumi energetici LA Cina PREVEDE di far funzionare la sua prima macchina a esascala ...

Via alla festa di San Firmino : prima Corsa dei tori a Pamlpona : Con la prima corsa dei tori per le strade di Pamplona, in Spagna, ha preso ufficialmente il via la festa di San Firmino. Una tradizione famosa in tutto il mondo e che richiama...

Ufficiali i finalisti delle Targhe Tenco 2018 - anche Ermal Meta in Corsa per il premio simbolo dei cantautori : I finalisti delle Targhe Tenco sono finalmente Ufficiali. Noti gli artisti che si contenderanno in premio, suddivisi in sei categorie, quattro delle quali tutte dedicate alla canzone d'autore. delle sei sezioni annunciate per l'edizione 2018, una è dedicata agli interpreti e una ai dischi di autori vari, che abbiano dichiarato l'intento per il quale abbiano deciso di riunire i loro brani in una compilation. I nomi degli artisti finalisti ...

Duccio non ce l'ha fatta - travolto e ucciso dalla Corsa folle dei rom : Firenze - Quando i medici dell'ospedale fiorentino di Careggi hanno staccato la spina che teneva in vita Duccio Dini, nel tardo pomeriggio di ieri, un'esplosione di rabbia e dolore ha colpito l'intera ...

Rai - pubblicati i curricula dei candidati al Cda. In Corsa anche i giornalisti Minoli e Santoro e l’ex iena Giarrusso : Come ampiamente annunciato, ci sono i giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro. E poi molti consiglieri uscenti, come Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca. Ma fra i candidati alla poltrona di consigliere nel Cda Rai, i cui curricula sono stati pubblicati sui siti internet di Camera e Senato, ci sono anche molte sorprese: come l’ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ultime elezioni con il M5s e risultato non eletto, l’ex ...

NBA : Detroit - Corsa a 3 per la panchina dei Pistons; nuovi assistenti per Suns e 76ers : Altra novità nel mondo degli assistenti è quella del ritorno di Monty Williams in panchina, lontano dai parquet NBA per due anni dopo aver ricoperto il ruolo di vice presidente e dirigente per i San ...

San Paolo in festa - vince la Corsa dei cavalli : Il Palio 2018 alla contrada bianco-nera, ma è polemica con Santo Spirito arrivata seconda. Nei putti vince San Giacomo, le putte ancora a San Paolo, mentre la corsa delle asine è di San Luca. E in ...

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : iniziato il circuito capitolino. Protesta dei ciclisti - Corsa neutralizzata al terzo giro! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 15.30 ...

Napoli di Corsa contro la violenza : la lunga maratona dei duemila : Alle 10.08 oltre duemila persone iniziano la maratona «Corri contro la violenza», la prima organizzata dall?associazione Artur che vede in prima fila Maria Luisa Iavarone, mamma di...

Laura Betto/ Giro d'Italia 2018 - il volto di Rai 2 regina dei social : "Corsa pazzesca - #amoreinfinito" : Laura Betto è il volto di Rai 2 per il Giro d'Italia, al timone de "La grande corsa": modella, attrice ed ex ciclista, ecco le sue parole sul rush finale(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:29:00 GMT)