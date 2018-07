“Correte | presto” Tragedia sulla nota spiaggia italiana Inutile ogni soccorso

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Forse il caldo. Forse semplicemente il destino. Resta l’ennesimasulle spiagge italiane in un’estate 2018 drammatica. Teatro della, ancora una volta, la popolarissima Gabicce mare. Terra di fiesta, divertimento e follie. Succede tutto in pochi secondi. Un uomo, un turista piemontese 78enne in vacanza con la famiglia, si è improvvisamente accasciatobattigia. Purtroppo inutili i soccorsi prestati dai bagnini di salvataggio e dai sanitari del 118,tentativo di rianimare l’uomo è stato vano. Non è la prima volta che Gabicce sale agli onori della cronaca per casi del genere. Appena 10 giorni fa, nella tarda mattinata, una malore era stato fatale per un’anziana biellese di 78anni all’altezza dei bagni 10 di Gabicce.Recuperata dagli addetti al salvataggio della zona e soccorsa dal 118, ne era stato constatato il decesso.La Guardia Costiera di Gabicce sul ...