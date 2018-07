Corea del Nord | iniziato lo smantellamento della stazione di lancio dei satelliti

Perché Kanye West è stato invitato in Corea del Nord : A quanto pare il rapper Kanye West e il dittatore NordCoreano Kim Jong-un hanno un amico in comune. Punto di contatto tra i due sarebbe l"ex Chicago Bulls, Dennis Rodman. L"ex stella Nba avrebbe stretto amicizia con il leader NordCoreano proprio grazie alla loro passione comune per il basket. Descritto dal dittatore Kim Jong-un come "un grande papá" e "un amico per la pelle", l"ex cestita dei Chicago Bulls rappresenta per Kanye West "una delle ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Corea del Sud e Cina Taipei fanno incetta di vittorie nell’arco olimpico - il turco Gazoz vince al maschile : Ultima giornata di Coppa del Mondo a Berlino, sede della quarta tappa stagionale, in cui si sono disputate tutte le finali dell’arco olimpico. Le grandi protagoniste di giornata sono state Corea del Sud e Cina Taipei, le quali hanno collezionato due ori a testa nelle varie competizioni odierne. Purtroppo nessun italiano si è qualificato per le finali odierne, anche se è ormai ufficiale la qualificazione di Marcella Tonioli (bronzo nel ...

Corea del Nord - Kim fa i conti con la recessione e spera nel petrolio cinese : Le inasprite sanzioni internazionali hanno provocato in Corea del Nord la più profonda recessione economica in un ventennio, ma ora Pyongyang spera

SAMSUNG GALAXY WATCH SVELATO IL 9 AGOSTO/ Ecco qual è il vero obiettivo dell'azienda Coreana : SAMSUNG GALAXY WATCH SVELATO il 9 AGOSTO: display circolare da 1.19 pollici e batteria più ampia del Gear. Nelle ultime ore sono emerse in rete alcune informazioni attendibili(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 00:12:00 GMT)

Il lato oscuro del processo di pace in Corea : Pur di non intralciare i colloqui, racconta l'Economist, si è smesso di parlare di diritti umani in Corea del Nord e per i nordCoreani è diventato più difficile scappare The post Il lato oscuro del processo di pace in Corea appeared first on Il Post.

Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore Coreano cresce : Secondo un nuovo report di The Bell, il Samsung Galaxy S9 ha fatto registrare meno spedizioni nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai primi tre mesi dell'anno L'articolo Le vendite della gamma Samsung Galaxy S9 non decollano ma in India il produttore coreano cresce proviene da TuttoAndroid.

Corea del Sud - ritrovato relitto di nave russa : sarebbe carica d'oro - : Si tratta del vascello "Dmitri Donskoi" lasciato affondare nel 1905. Potrebbe trasportare 5.500 forzieri pieni di lingotti e monete per un valore di 133 miliardi di dollari

Ssangyong Tivoli Seoul - omaggio alla storia del Costruttore Coreano [FOTO e PREZZI] : Dopo la Black Edition arriva una versione celebrativa del Paese di origine battezzata Ssangyong Tivoli Seoul Nuovo look e allestimenti personalizzati per Tivoli K Collection Seoul che si colora con le tinte della bandiera della Repubblica Coreana. Due nuove versioni: blu con tetto bianco e specchietti rossi o rossa con tetto bianco e specchietti blu per esaltare con stile le origini di un’auto dal carattere vivace che non passa ...

Repubblicani vs Trump : “Hai svenduto l'America a Putin”/ Dietrofront anche sulla Corea del Nord? : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:00:00 GMT)

Samsung Galaxy Note 9 : nuova immagine ufficiale/ La foto del nuovo phablet sudCoreano : Samsung Galaxy Note 9: nuova immagine ufficiale. La foto del nuovo phablet sudcoreano è stata mostrata in rete in queste ore: ecco le più interessanti novità(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Usa - parata di star contro la Corea del Sud : "Basta mangiare i cani" : Nel mirino dei manifestanti le abitudini alimentari del popolo Coreano che, nonostante gli appelli provenienti da ogni parte del mondo, continua a consumare in abbondanza carne di cane. Consuetudine ...

Corea del Nord, Trump: nessuna "fretta" per denuclearizzazione

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti della sciabola. Coreani favoriti - l’Italia punta su Curatoli e Berrè : Mancano solo due giorni all’inizio dei Mondiali di Scherma a Wuxi in Cina. Nell’analisi dei favoriti manca solo quelli relativi alla prova individuale della sciabola maschile. Tutto sembra portare ad una sfida interna tra Coreani, visto che al primo e al secondo posto del ranking mondiale ci sono rispettivamente Gu Bongil e Oh Sanguk, che hanno collezionato ben quattro vittorie in questa stagione di Coppa del Mondo. Inoltre non ...

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...