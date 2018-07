Conti pubblici | la Lega guarda a Sánchez | “Se ne frega dei limiti Ue” Ma Madrid cresce

Conti pubblici : Buscema (Corte conti) - no ulteriore crescita debito : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – “Il quadro attuale della finanza pubblica italiana mostra non più praticabile il ricorso ad una ulteriore crescita del debito pubblico per assicurare i necessari livelli di servizi alla collettività”. E’ il monito lanciato. in una intervista all’Adnkronos, da Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti, che domani sarà a Palermo per presiedere l’adunanza per il giudizio di ...

Conti pubblici - migranti - Trattati : tutti i fronti aperti tra il governo e l'Europa : Ovviamente ci sono anche i Conti pubblici, mai citati, ma in cima alle preoccupazioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria

Conti pubblici : Buscema (Corte conti) - no ulteriore crescita debito : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "Il quadro attuale della finanza pubblica italiana mostra non più praticabile il ricorso ad una ulteriore crescita del debito pubblico per assicurare i necessari livelli di servizi alla collettività". E' il monito lanciato. in una intervista all'Adnkronos, da Angelo Bu

Conti pubblici : Buscema (Corte conti) - no ulteriore crescita debito : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – “Il quadro attuale della finanza pubblica italiana mostra non più praticabile il ricorso ad una ulteriore crescita del debito pubblico per assicurare i necessari livelli di servizi alla collettività”. E’ il monito lanciato. in una intervista all’Adnkronos, da Angelo Buscema, Presidente della Corte dei Conti, che domani sarà a Palermo per presiedere l’adunanza per il ...

Conti pubblici - migranti - Trattati : tutti i fronti aperti tra il governo e l’Europa : L’immigrazione è soltanto una, sicuramente la più vistosa, delle tante linee di fuoco aperte dal governo gialloverde con l’Unione europea. A elencarle ci ha pensato tre giorni fa Matteo Salvini, poco prima di volare a Mosca: oltre ai migranti, banche, politica agricola, sanzioni alla Russia. Ovviamente ci sono anche i Conti pubblici, mai citati, ma in cima alle preoccupazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria ...

Fuori programma a In Onda. Telese manda la pubblicità - Minniti si 'ribella' e Continua a parlare (Video) : Curioso Fuori programma a In onda dove a decidere i lanci della pubblicità è stato l’ospite e non il conduttore. Martedì sera al talk di La7 stava parlando Marco Minniti, intervistato per oltre mezz’ora da Luca Telese e David Parenzo.Assieme a loro anche Massimo Giannini per un confronto serrato con l’ex ministro dell’Interno nel corso del quale non sono mancate critiche alla sua gestione della vicenda migranti che, a detta dei padroni di ...

15 miliardi di euro entro il 2019/ Le richieste dell’UE all’Italia per non aver risanato i Conti pubblici : 15 miliardi di euro entro il 2019, e richieste dell’UE all’Italia per non aver risanato i conti pubblici. Ma il ministro dell'economia Tria, non ci sta: "Non servono correzioni"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Conti pubblici - il ministro Tria : “Nessuna manovra correttiva nel 2018. Avanti con riduzione debito-Pil” : “Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi, si vedrà a consuntivo. Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento del bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva. Sul 2019, ho ripetuto a Moscovici che ho preso l’impegno di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto debito/Pil. Non ci sarà nessuna inversione di tendenza per quanto riguarda l’aggiustamento strutturale”. Così Giovanni Tria, ministro ...

Conti pubblici - Ue chiede a Italia correzione almeno 0 - 3% PIL : Teleborsa, - Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio. Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% ...

Conti pubblici - Ue chiede a Italia correzione almeno 0 - 3% PIL : Dall'Ecofin arriva il via libera alle raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio. Per l'Italia viene chiesto "uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del PIL nel ...

Conti pubblici : Unc - nuovo record debito - oltre 91 mila euro a famiglia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – nuovo record storico del debito pubblico italiano, che, dopo il primato di aprile, sale ancora attestandosi a 2.327,368 miliardi. Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori commentando i dati diffusi oggi da Bankitalia. “In pratica è come se ogni famiglia avesse il conto corrente in rosso per 91 mila e 679 euro. Da non dormirci la notte!”, afferma Massimiliano Dona, presidente ...

Conti pubblici : Bankitalia - a maggio debito amministrazioni pubbliche sale 2.327 - 4 mld : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – A maggio il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.327,4 miliardi. E’ quanto emerge dal Supplemento al bollettino statistico ‘Finanza pubblica, fabbisogno e debito” di Bankitalia. L’incremento è dovuto al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (7,6 miliardi) e all’aumento delle disponibilità ...

Abi - Visco : "Servono riforme ma attenzione ai Conti pubblici" : E' l'elenco fornito dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'assemblea dell'Abi. "Puntare sullo stimolo endogeno alla crescita basato sugli investimenti pubblici e privati - ha spiegato - ...

Conti pubblici : Tria - consolidamento per rafforzare fiducia investitori : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “I nostri obiettivi di consolidamento dei Conti pubblici non derivano dagli impegni europei, seppure importanti e per i quali siamo impegnati a rispettare, ma dalla necessità di rafforzare la fiducia degli investitori esteri e nazionali nella stabilità finanziaria del Paese”. Ad affermarlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea dell’Abi, è il ministro dell’Economia, Giovanni ...