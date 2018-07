Conte | ok a dl milleproroghe | rinviata riforma intercettazioni

Milleproroghe : Conte - riforma bcc : Questo intervento contiene anche alcune modifiche della disciplina: questa è una valutazione prettamente politica, non solo una proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli ...

Conte : approvato decreto milleproroghe : 14.40 Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto milleproroghe .Lo annuncia il premier Conte . "Abbiamo prorogato il termine per la piena efficacia della riforma dei gruppi bancari cooperativi",ha detto Conte , "restituendo più potere alle banche di credito cooperativo", rafforzando la "finalità mutualistici" e conservando "il radicamento nel territorio". Prorogata anche l'entrata in vigore della nuova disciplina sulle ...

Decreto Milleproroghe in arrivo al Cdm : i Contenuti della bozza : Era stato annunciato in via informale e sarà probabilmente sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani – 21 luglio – la bozza del Decreto Milleproroghe, il tradizionale documento di fine anno che posticipa l’entrata in vigore di alcune leggi e la loro scadenza, e che il Governo Conte vuole sembra invece intenzionato ad anticipare a luglio. Una decina di articoli si occuperanno di più fronti: enti territoriali e rinnovo dei mandati dei ...